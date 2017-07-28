Один из крупнейших сибирских продуктовых ритейлеров — сеть «Холидей» — недавно представил полностью новый сайт. Компания поделилась с читателями «КС» своим опытом в этом вопросе, а участники сибирского рынка веб-разработки провели экспертную оценку нового сайта ритейлера.

Старый сайт был набором страничек на одном доменном имени

Старый сайт ГК «Холидей» не устраивал ни самих сотрудников, ни покупателей: он не помогал продавать, а информация о продуктах и магазинах либо отсутствовала, либо была труднодоступной.

«Про некоторые моменты, например, про адаптивную верстку, говорить не приходилось: мы практически теряли тех, кто заходил не с ПК. По сути, это был набор нескольких страничек на одном доменном имени», — признает директор по маркетингу сети «Холидей» Артем Нонка.

Поэтому у компании было понимание того, что необходим новый современный сайт. Он должен быть «легким» во всех отношениях: это касается и поиска информации на нем, и просторного дизайна, и быстрой скорости загрузки. Информация должна находиться легко, в дизайне должно быть много «воздуха» — без темных фонов, объемных кнопок, теней, — и грузиться он должен достаточно быстро с любого устройства и при любой скорости Интернета.

Кроме того, если старый сайт был ориентирован только на сеть «Холидей», то новый сайт нужно было адаптировать для всех брендов: «Холидей Family», «Сибириада», «Кора» и «Планета Холидей».

Выбор подрядчика

По словам Артема Нонки, при выборе подрядчика для выполнения работ по созданию нового сайта рассматривались три основных фактора: коммерческое предложение претендента, портфолио и стоимость реализации. Открытый тендер проводился на сайте «Рейтинг Рунета».

«Только нескольким компаниям мы отправили приглашение на него, но было много претендентов, о которых, признаюсь, до этого мы не слышали, — рассказывает Артем Нонка. — Откликов было много, поэтому в итоге мы проставляли оценки по всем трем параметрам, чтобы выбрать финальные 15 компаний: их мы рассмотрели подробнее. В итоге мы остановились на перспективной московской компании BlackIdea: у них было интересное обширное портфолио, приемлемая цена и профессиональные сотрудники», — рассказывает господин Нонка.

«Если вас нет в Интернете — вас нет в бизнесе»

Артем Нонка убежден: новый сайт компании определенно приблизил ее к мобильному покупателю. В одном кармане находятся информация об акциях в ближайшем магазине, каталог, адреса, контакты, рецепты, новости.

«Если вас нет в Интернете, вас нет в бизнесе — и это факт. Сейчас, когда Интернет всегда под рукой, людям проще что-то «загуглить», чем спросить. И люди к этому привыкли. Поэтому мы просто даем то, что пользователи не только хотят, но и то, что им действительно нужно: они хотят быть в курсе, и мы обязаны им это дать», — подчеркивает он.

Среди необходимых доработок сайта он отметил личный кабинет, который еще больше поможет персонифицировать подход к клиенту.

Зачем офлайн-сети новый сайт за 4 млн?

В самой группе компаний «Холидей» не называют сумму инвестиций в разработку сайта. В своем аккаунте в Facebook Артем Нонка говорит, что в одной очень известной веб-студии, ознакомившись с техзаданием, оценили стоимость работ в 4 млн рублей. Однако ритейлеру удалось уложиться в меньшую сумму.

По оценкам директора веб-студии «Айкон» Михаила Демешко, разработка подобного сайта могла обойтись в сумму от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. «Но если делала московская компания, то реализация проекта может быть оценена в 1,5–2,5 млн рублей», — отмечает собеседник «КС».

Экспертная оценка

«КС» попросил участников сибирского рынка веб-разработки оценить новый сайт и высказать свое мнение по поводу его дизайна, функциональности, адаптивности и других важных параметров. Помимо достоинств, собеседники издания назвали массу недостаток сайта, функциональные возможности которого, на их взгляд, оставляют желать лучшего.

Дизайн: легкий и приятный

В целом опрошенные «КС» участники рынка веб-разработки признают, что дизайн нового сайта ГК «Холидей» выглядит легким и светлым. И действительно: все страницы оформлены в легких тонах с небольшим количеством неброских цветов.

По мнению директора по маркетингу компании ITСonstruct Анастасии Цой, новый сайт визуально приятен, легкий и светлый в оформлении, показывает все бренды сети и обладает картой присутствия. Ведущий менеджер проектов компании «Космос-Веб» Роман Шушаков соглашается с коллегой. «В целом сайт выглядит светлым и достаточно современным: большие фотографии, большие заголовки, приятные мелочи вроде иконок сложности рецептов ‒ все в рамках тенденции «меньше слов ‒ больше фото!»».

В одной из веб-студий, ознакомившись с техзаданием, оценили стоимость работ в 4 млн рублей. Однако ритейлеру удалось уложиться в меньшую сумму.

Другого мнения о дизайне сайта директор digital-агентства Wow Николай Глухих. Он убежден, что пока сайт выглядит очень серым. «Это видно и по тому, что при переключении торговых сетей нам показывается одна и та же статистика, и по тому, как неряшливо он адаптирован для просмотра на мобильных устройствах. Уверен, со временем, это всё будет исправлено. Ведь планы по присутствию в интернете у компании, очевидно, большие: уже сейчас в самом низу сайта анонсирована возможность скачать фирменное приложение (правда, кнопки ведут на сайты apple.com и google.com, но ничего ‒ уверен, в скором времени появится и само приложение)», ‒ отмечает собеседник издания.

Аудитория сайта нечетко сегментирована, считает Николай Глухих, а потому дизайн кажется неряшливым и запутанным. Все дело в том, что ни для одного из сегментов потребителя сервисы сайта по его мнению грамотно не оформлены.

Функциональные возможности: идея ради идеи?

Если дизайн сайта компании «Холидей» участники рынка веб-разработки в целом оценили на пять из пяти, то его функциональные возможности, по их мнению, оставляют желать лучшего.

По мнению Николая Глухих, сервис сайта по составлению списка покупок «космически неудобный»: этот список можно распечатать, отправить по электронной почте или удалить, однако нет возможности легко скопировать его в мессенджеры, которые на сегодня очень популярны.

Среди других минусов сайта Николай Глухих отметил неудобные разделы для соискателей и поставщиков. «Для соискателей сделаны отдельный раздел с вакансиями, пока всего двумя и не в том городе, который определился при загрузке сайт; и историями успеха, причем, успех ‒ это позиция управляющего магазина, других просто нет. И тут же раздел для поставщиков, с клипартовымми картинками и очень неконкретными текстами», — продолжает анализ Николай Глухих.

Есть ли ценность?

На недостатки в навигационной составляющей указывает директор веб-студии «Айкон» Михаил Демешко: его сайт ритейлера определил как посетителя из Калифорнии США, хотя реальным местоположением был Новосибирск. Собеседник «КС» также отметил, что функционал новой разработки по его мнению крайне незначителен, в итоге потенциал сайта остался нераскрытым, убежден эксперт. Печатный каталог «крайне неудобен для веб-формата». Система заказа «Список покупок», по мнению г-на Демешко, никак не связана с разделом «Каталога» и ассортиментом магазина. Не хватает проработки контента конкретных страниц, например, раздела «Рецепты»: если бы сайт был связан с ассортиментом магазина, то можно было в каждом рецепте предусмотреть кнопку «Заказать» и при приходе в магазин получить собранный заказ для приготовления блюда, — считает Михаил Демешко.

В итоге покупатель не понимает, что ему делать на этом сайте: он не может ни заказать продукцию, ни восстановить дисконтную карту. Нет четкой ориентации на определенную аудиторию.

«Сайт не создает покупателю магазинов сети никакой дополнительной ценности. Это при том, что компании с мощной розницей веб-сайт может принести очень большие преимуществ», ‒ убежден веб-разработчик.

С ним соглашается и Николай Глухих, который также не понимает, зачем потребителям заходить на сайт. «Он не несет никакой дополнительной пользы: найти ближайший магазин я могу в привычной мне онлайн-карте, отправить список покупок ‒ в привычном мне мессенджере, и так далее. Раздел с дисконтной программой также сделали максимально бесполезным: вычитывать огромные кирпичи текста, не имея возможности даже заказать скидочную карту (а они обещают, что она может быть в электронном виде), или узнать об акциях ‒ просто нельзя», — сетует Николай Глухих.

Недостатки в разделе «Рецепты» отметила и Анастасия Цой. «Поиск не отсекает отсутствующие варианты, а пользователь выбирает параметры, в надежде, что эти варианты есть. После просмотра рецепта ‒ если хочешь вернуться назад – выбранные варианты исчезают. При этом настройки фильтра не сбрасываются», — отмечает собеседница «КС». Однако она подчеркивает, что задумка «Случайный рецепт» в этом разделе интересна и вносит элемент игры.

«Список покупок» ‒ от идеи до воплощения

Роман Шушаков, в свою очередь, отмечает, что наличие на сайте раздела «Рецепты» ‒ отличная идея, однако, по его мнению, здесь есть одна небольшая недоработка: кликая по рецепту, чтобы посмотреть его детально, посетитель сайта должен навести на картинку, поскольку название не реагирует на клик мышкой. Вызывает сомнения у веб-разработчика и сервис «Список покупок»: «Он больше похоже на идею ради идеи. В результате сервис кажется оторванным от реальности (пользователю куда удобнее решить данную задачу с помощью мобильного приложения, которое находится постоянно в кармане)».

Похожие мысли озвучила и Анастасия Цой, которая раздел «Список покупок» также считает хорошей задумкой, однако считает что он недоработан и фактически бесполезен: «Было бы хорошо, если бы можно было выбрать конкретный товар в конкретном магазине. А ток абстрактные записи и непонятная цель. Составил список, приехал в торговую точку, а там ни одной позиции из списка нет…».

Отметила Анастасия Цой и такую важную, но отсутствующую на сайте составляющую, как сертификат безопасности. Кроме того, архитектура главной страницы, по ее мнению, нарушена: модули расположены хаотично, без какой-либо идеи. В итоге задумку сайта веб-разработчик оценила на отлично, а вот реализацию ‒ на чистую двойку.

Итого

В самом «Холидее» довольны показателями нового сайта. Как отмечает Артем Нонка, его посещаемость выросла более чем в три раза, показатель отказов снизился, и, кроме того, увеличились глубина просмотра, время нахождения на сайте и процент повторных посещений.

Опрошенные «КС» веб-разработчики сошлись во мнении, что сам фундамент сайта действительно выстроен хорошо, однако по их мнению, необходимы доработки в плане практической значимости для потребителя, которая на сегодня должна отличаться мобильностью и простотой.

С опытом других компаний по разработке сайтов можно ознакомиться по ссылке и ссылке.

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