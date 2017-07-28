В Толмачево стало поступать в два раза больше международных посылок

За полгода ММПО (место международного почтового обмена) обработало в аэропорту Толмачево в два раза больше почтовых отправлений, чем за аналогичный период 2016 года, рассказали в пресс-службе авиахаба.

Уже с января по июнь текущего года ММПО в Толмачево обработало более 14,3 млн международных почтовых отправлений, что вдвое больше обработанного в первом полугодии 2016 года объема.

«Среди сибирских регионов лидерами по количеству полученных международных посылок являются Новосибирская область, Красноярский край и Кемеровская область», — представили тройку лидеров в пресс-службе Толмачево.

Самыми загруженными месяцами стали март и апрель. Тогда было обработано 3,1 млн и 3,3 млн отправлений соответственно. В аэропорту прогнозируют, что пиковыми станут ноябрь и декабрь, когда в предновогодний период ММПО обработает более 9 млн отправлений.

«Для сравнения, за весь 2016 год через Толмачёво прошло около 20 млн посылок и мелких пакетов из-за рубежа, за 2015 — около 5 млн», — указали на темпы роста в новосибирском аэропорту.

К слову, около 90% отправлений – это интернет-заказы из китайских магазинов.

Место международного почтового обмена в новосибирском аэропорту Толмачёво начало свою работу 11 ноября. Инвестиции аэропорта в создание ММПО превысили $1,5 млн. В 2016 году в Толмачёво был запущен цех автоматизированной обработки почты мощностью более 200 тыс. отправлений в сутки.

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