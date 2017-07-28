Владимир Скакун: «Темпы падения цементного рынка замедлились»

Уже в следующем году производители стройматериалов ожидают восстановления спроса со стороны потребителей. Пока же работать компаниям сложно — растет себестоимость продукции, а емкость рынка падает. О том, как складывается ситуация на сибирском рынке цемента, за счет чего удается привлекать потребителя и как удержать позиции в условиях высокой конкуренции, в интервью «КС» рассказал генеральный директор АО «Искитимцемент» ВЛАДИМИР СКАКУН.

— Владимир Петрович, весной вы говорили о том, что в текущем году будет ярко выражена сезонность потребления цемента, то есть в летние месяцы темп падения рынка замедляется. Насколько оправдались ваши ожидания?

— По данным экспертов нашей компании, снижение спроса на цемент продолжается, но темпы падения рынка с началом сезона действительно замедлились. Если в I квартале 2017 года падение спроса на цемент в Сибири по отношению к аналогичному периоду 2016 года составило 15%, то во II квартале данный показатель уже в два раза ниже — 7%. Наши маркетологи считают, что это говорит о начале восстановления рынка СФО, и возможно, в 2018 году спрос на цемент начнет расти.

Аналитики прогнозируют небольшой рост потребления цемента в России по итогам 2017 года — на 3% (до 58 млн тонн). На мой взгляд, в Сибири для этого предпосылок нет. Цементный рынок макрорегиона по-прежнему остается высококонкурентным, но нам удается удерживать свои позиции на рынке благодаря знаменитому высокому качеству искитимского цемента.

— С какими результатами «Искитимцемент» закончил первое полугодие? Скорректировали ли вы производственные планы на год?

— Мы не меняли производственный план предприятия: идем по утвержденной программе и стремимся выйти на плановые показатели. В текущем году по оперативному плану рассчитываем произвести 1 млн 10 тыс. тонн цемента, это на 15,1% меньше уровня 2016 года. Однако производственная мощность нашего предприятия составляет 2 млн 100 тыс. тонн цемента в год. По первому требованию рынка мы готовы увеличить объемы производства и реализации цемента стабильно высокого качества.

С января по июнь текущего года на предприятии произведено 466 тыс. тонн продукции — на 21,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Потребителям отгружено 454 тыс. тонн готовой продукции (–20,9% к уровню прошлого года).

Наибольшим спросом по-прежнему пользуется цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. В первом полугодии 2017 года произведено 279 тыс. тонн цемента данного вида, что составляет 59,9% от общего объема выпущенной продукции. В структуре сбыта предприятия продолжает увеличиваться доля цемента ЦЕМ I 42,5Б, используемого при изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве.

— Традиционно ключевыми потребителями «Искитим-цемента» являются Ново-сибирская, Омская, Кеме-ровская области, Алтайский край. Как сегодня обстоят дела на этих рынках? Есть ли отличия в сравнении с ситуацией по Сибири в целом?

— Эти регионы в I квартале показывали падение рынка от 22% до 40% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Как я уже сказал, во II квартале темпы падения сократились в два раза. Восточные регионы СФО упали не так сильно, как регионы западной части, в Иркутской и Читинской областях, Республике Бурятии даже наметился некоторый рост потребления цемента.

В основных регионах нашего присутствия конкуренция выше, чем на востоке Сибири, в том числе из-за непосредственной близости этих рынков к Республике Казахстан. Казахские производители в 2016 году увеличили отгрузку цемента в регионы СФО. В 2017 году мы перестали отгружать цемент в Поволжский федеральный округ, но почти в два раза увеличили поставки на Урал (в 2016 году — 10% от общего объема реализованной продукции, за шесть месяцев 2017 года — 22%).

— Работаете ли над расширением географии продаж?

— Продажи остаются рентабельными, пока «радиус доставки» не превышает 600–800 км. Издалека везти цемент нецелесообразно, поэтому у каждого региона есть свои заводы и поставщики продукции. Основной задачей «Искитимцемента» является наращивание доли на основном рынке — в Сибирском федеральном округе.

— В условиях сокращения продаж компании повышают конкурентоспособность продукции, совершенствуют маркетинг, логистику, зону погрузки. Что в текущем году сделала ваша компания для привлечения потребителей?

— Первостепенными для нас сегодня остаются задачи по снижению затрат на выпуск продукции, повышению рентабельности производства, увеличению производительности труда.

В феврале текущего года в рамках программы переоснащения производства в цехе «Погрузка» ввели в эксплуатацию полуавтоматический палетообмотчик и начали отгрузку цемента на палетах. На деревянных поддонах размещается строительный материал в бумажных мешках. На одну палету в шесть рядов укладывают 30 упаковок по 50 кг или 60 — по 25 кг. После этого мешки упаковывают в стретч-пленку. Вес одной палеты составляет 1,5 тонны. Такой способ тарирования продукции позволяет защитить материал от влаги, увеличить срок его хранения. Сегодня продукция на палетах поставляется в мелкие и средние строительные магазины, а также в крупные торговые сети Новосибирска и Барнаула.

В текущем году значительно возросла доля цемента, тарированного в «биг-бэги» по 1000 кг. Мы достигли значительного уровня загрузки соответствующей линии тарирования. И в следующем году планируем выполнить мероприятия по увеличению ее производственной мощности.

Являясь клиентоориентированным предприятием, АО «Искитимцемент» развивает услугу автодоставки цемента, которая с каждым годом становится все более популярной. Для этого расширяем автопарк: в июне 2017 года в рамках инвестиционной программы приобретено три седельных тягача ScaniaР с полуприцепами-цементовозами «СЕСПЕЛЬ».

— Как новации отразились на цене конкретной тонны цемента?

— Цена нашего цемента в текущем периоде складывается в первую очередь из затрат на его производство и реализацию, обязательств перед бюджетом и минимального уровня рентабельности. До 30% себестоимости продукции составляют затраты на энергоресурсы и топливо. В 2014 году среднегодовой промышленный тариф на электроэнергию вырос на 9,2%, в 2015-м — на 20,6%, в 2016 году — на 16,4%. Тарифы на природный газ увеличены в 2014 году на 7,5%, в 2015-м — на 3,9%, в 2016 году — на 3,9%, в июле 2017 года они также возросли. Нам обещают, что ежегодная индексация тарифов естественных монополий прекратится, но пока этого не происходит. То же самое — с кредитными ставками. Растут и транспортные издержки. Регулярно повышаются тарифы на перевозку грузов по железной дороге, плата за пользование подвижным составом. Дорожают автомобильные перевозки. Однако за последние три года мы многое сделали для сдерживания роста себестоимости продукции, получили неплохие результаты по повышению эффективности и производительности.

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