В ключевых городах Сибири открылись Центры оптовой конверсии. Под этим термином понимается подразделение банка, где можно совершить валютно-обменную операцию на сумму от 30 000 долларов США/евро по специальному курсу, который в свою очередь зависит от рыночного курса. Предполагается, что такой формат проведения конверсионных операций будет способствовать оживлению экономики за счет появления более гибких условий осуществления транзакций.

В июле текущего года такие центры открыл Сбербанк. Речь идет о семи городах Сибири: Новосибирске, Томске, Красноярске, Норильске, Кемерове, Барнауле и Новокузнецке. Запуск подобных центров рассматривают и другие банки.

Отметим, что в силу геополитических рисков, сильных колебаний курса рубля у населения сохраняется высокий интерес к валюте. Так, в Сибирском банке Сбербанка РФ объем конверсионных операций физических лиц за первое полугодие 2017 года составил 326 млн долларов США (прирост к аналогичному периоду 2016 года составляет 8%).

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