Об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в Новосибирске заговорили в городской администрации. Именно этим может обернуться приостановление работы полигона «Гусинобродский».

На сегодня Гусинобродский полигон – крупнейший в Новосибирске для складирования отходов. Его закрытие может обернуться для города настоящим мусорным коллапсом, так как пока альтернативных площадок не существует, а имеющиеся будут в таком случае переполнены. Эта проблема стала главной на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске под председательством заместителя мэра Данияра Сафиуллина.

Забить тревогу заставило предписание департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу о необходимости прекратить работу по приему отходов на полигон «Гусинобродский» с 3 августа 2017 года, то есть уже с середины следующей недели.

«Муниципалитет не может оставить сегодня эту ситуацию не решенной, – убежден Данияр Сафиуллин. – Закрытие полигона поставит город в безвыходное положение».

Так, только за прошлый год полигон принял почти половину от всех отходов, поступивших на другие свалки города. Другие полигоны гораздо меньше Гусинобродского: например, полигоны ООО «НовосибВторРесурс» и ГУП «ЖКХ ННЦ» принимают лишь 14,7 % от всех отходов. Таким образом, приостановление работы Гусинобродской свалки создаст ряд проблем: на территории правобережья города будут происходить сбои с вывозом или полное прекращение вывоза ТКО от сектора индивидуальной жилой застройки, из контейнеров многоквартирных домов, муниципальных учреждений. Это приведет к переполнению контейнеров, начнется складирование отходов вокруг контейнеров, контейнерных площадок. Появятся места несанкционированного размещения отходов на пустырях, в поймах рек, лесной зоне вокруг города. Произойдет ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, увеличится поголовье крыс, мышей и прочих разносчиков инфекционных заболеваний как на территории города, так и в рекреационных зонах вокруг Новосибирска.

По закону, как говорят в мэрии, закрыть полигон сейчас нельзя, так как он подлежит закрытию только при вводе в эксплуатацию других аналогов. Но на сегодняшний день альтернативного объекта Гусинобродскому полигону не существует.

«Наша задача сегодня: не допустить резкого ухудшения экологической обстановки из-за отсутствия полигона для захоронения твердых коммунальных отходов в правобережной части города. Поэтому мы предлагаем продолжить эксплуатацию полигона в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработать и согласовать совместно с Росприроднадзором по СФО и департаментом природопользования и охраны окружающей среды Новосибирской области план аналитического контроля полигона «Гусинобродский», ускорить разработку плана рекультивации полигона. И только после открытия альтернативного полигона, мощности которого будут соответствовать потребностям города, мы можем закрыть «Гусинобродский», — подчеркнул заместитель мэра Данияр Сафиуллин.

Напомним, в Новосибирской области активно обсуждают уже заключенное концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов в селах Раздольном и Верх-Туле. Но проект вызвал недовольство местных жителей, протестующих против строительства комплексов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter