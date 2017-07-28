Вчера завершилось судебное следствие по делу о превышении должностных полномочий бывшим новосибирским губернатором Василием Юрченко, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Центральном районном суде Новосибирска.

Судебное следствие по делу экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко завершено. Теперь 15 августа пройдут прения по уголовному делу. Обвиняемый и его защита утверждают, что в действиях чиновника отсутствовал состав преступления. Так, находящиеся на стороне защиты экс-начальник регионального управления ФСБ Сергей Савченков и бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой на судебном заседании сказали про Юрченко, что он всегда был честным и ответственным руководителем, не преступавшим закон.

Тогда как по версии следствия, Юрченко своими действиями, в частности, ограничением права на участие в аукционе и приобретение объекта недвижимости в Новосибирске, причинил существенный вред ОАО «Газтранском» в виде недополученного дохода на сумму не менее 17,7 млн рублей, а также Новосибирской области, которая не досчиталась налогов и дивидентов на сумму более 4,3 млн рублей.

Напомним, что Василий Юрченко с 2014 года находится под подпиской о невыезде. Объявления были предъявлены в августе 2015 года. Дело передано в суд в ноябре, а предварительное слушание состоялось 10 декабря 2015 года. Сам экс-губернатор вины не признает. В ходе суда показания по делу давал еще один экс-губернатор Новосибирской области — Виктор Толоконский , а также экс-директор ОАО «Газтранском» Павел Шарапов, руководитель территориального управления Росимущества Олег Галлямов и бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Анисимов.

Кроме того, Василий Юрченко являлся фигурантом судебного разбирательства по статье «превышение должностных полномочий»: согласно версии следствия он согласовал перевод земельного участка из категории земель обороны в категорию сельскохозяйственных земель, что по закону может осуществить только федеральное правительство. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter