По выходным автомобильное движение закроют на улице Ленина в Новосибирске

С завтрашнего дня улица Ленина станет пешеходной по выходным. Как уточнили в мэрии Новосибирска, такое правило будет действовать до 17 сентября включительно.

Уже в эти выходные улица Ленина, переформирование которой в пешеходную обсуждается в Новосибирске, станет закрытой для движения автомобилей. Однако пока запрет на движение транспорта будет действовать только в выходные дни и до 17 сентября. Закроется улица с 0 часов 29 июля, а откроется – с 5 часов 31 июля.

В последние выходные июля прекращение автомобильного движения, в частности, связано с проведением праздника «Краски лета».

«Краски лета» – это праздник, который соберет все интересное, что происходит в городе, – рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. – Там будут и рестораторы, и ремесленники, и уличные музыканты. Такие фестивали в разной стилистике мы планируем проводить каждые выходные до конца сентября. Летом у нас проходит много праздничных мероприятий и мы хотим, чтобы новосибирцы могли отпраздновать их всем городом».

В первые августовские выходные здесь отметят также День железнодорожника, а затем следует тема, приуроченная Дню строителя – «Сибирский умелец». Для пешеходов будут отданы отрезки улицы от Красного проспекта до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого.

Напомним, при проведении опроса об отношении горожан к созданию пешеходной зоны в Новосибирске, 70,4% поддержали инициативу создания такой зоны на улице Ленина. При этом руководство ГИБДД выступало против инициативы, опасаясь, что это нарушит систему дорожного движения в центре Новосибирска. С этим оказался не согласен главный архитектор города Виктор Тимонов.

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