Агентство развития Сибири начнет полноценную работу до конца года

Как рассказал в интервью «КС» полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, Агентство развития Сибири (АРС) начнет полноценную работу после того, как в правительстве РФ рассмотрят внесенные туда предложения. Ожидается, что первая реакция поступит осенью.

«Пока еще нельзя говорить, что «Агентство развития Сибири» уже создано, но исполком МАСС ведёт активную работу», — пояснил Сергей Меняйло и добавил, что АРС будет создано только после того, как на федеральном уровне рассмотрят переданные туда предложения.

Предложения касаются реализации указа президента от 16 января 2017 года. «Это совершенно новое видение, аналогов нет», — рассказал полпред, но более подробно раскрывать суть предложений не стал.

Сейчас в Сибири ждут реакцию заинтересованных министерств и ведомств. Предполагается, что первые точки зрения станут известны уже в сентябре-октябре. «Разумеется, будут разногласия. И мы с этим будем работать», — подытожил Сергей Меняйло.

Напомним, в Агентство развития Сибири предполагается переименовать созданную ранее межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» (МАСС). Председателем организации стал Андрей Жуков. Ранее сообщалось, что главная идея объединения – помочь Сибири с поиском и привлечением инвестиций, в первую очередь из федерального бюджета.

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