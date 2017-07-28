Застройщик микрорайона «Белые росы» может стать банкротом

Застройщик красноярского микрорайона «Белые росы» скоро может стать банкротом. Соответствующий иск рассматривается в арбитражном суде Красноярского края. Одновременно с этим компания получила большое количество судебных претензий от жильцов, которые не намерены сидеть, сложа руки. Ситуация разворачивается на фоне обостряющегося кризиса в долевом строительстве в Красноярском крае.

ООО «Белые росы», застройщик одноименного микрорайона на правобережье Красноярска, может быть признано банкротом. Соответствующий иск в краевой арбитражный суд направило ООО «Димона связь». Заявитель настаивает на введении у застройщика процедуры наблюдения, назначении временным управляющим члена «Межрегионального центра арбитражных управляющих» Анатолия Чурбакова, а также включении в реестр требований кредиторов задолженности перед ним в размере 319,2 тыс. рублей. Ближайшее заседание по делу назначено 28 июля.

Согласно сайту «Белых рос», в жилом комплексе уже введено в эксплуатацию 23 дома, еще пять запланировано к сдаче до конца текущего года и столько же — в следующем году. Однако к уже построенным объектам у жильцов возникли претензии. Так, в марте владелица одной из квартир отсудила у застройщика в арбитраже около 100 тыс. рублей из-за недостатков строительно-монтажных работ. Собственники квартир в ЖК даже создали специализированный сайт, на котором утверждают, что якобы удовлетворено уже порядка 400 исков от жильцов на общую сумму 18 млн рублей. Проверить эту информацию в открытых источниках не представляется возможным. В самой компании «Белые росы» получить комментарий на момент подготовки материала не удалось. Телефон приемной не отвечал. Контакт отдела продаж оказался доступен, однако здесь заявили, что не уполномочены предоставлять какую-либо информацию, и рекомендовали вновь обращаться в приемную.

Организаторы портала также уверяют, что в настоящее время недвижимость реализуется застройщиком уже через другие юрлица (ООО «КрасИнвест», ООО «Ситистрой» и т. д.), в то время как ранее это были ООО «Красстрой-центр», ООО «Строитель 2005» и т. д.

Также жители обращают внимание на то, что к ООО «Белые росы» подано значительное количество исков от компаний, входящих в единую с ним группу компаний «Красстрой». По их мнению, это может позволить группе компаний пройти банкротство по наиболее комфортному для нее пути. «За счет массы у них всегда будет преимущество на собрании кредиторов, неорганизованные жильцы не смогут им ничего противопоставить. Может быть выбран карманный конкурсный управляющий с последующей распродажей оставшегося имущества за копейки самим себе», — строят пессимистичные прогнозы жильцы.

В КРОО «Центр защиты потребителей» рассказали, что имеют опыт судебных тяжб с «Белыми росами» и взыскания с застройщика компенсации за недостатки в переданных квартирах. В общественной организации предполагают, что банкротство компании-застройщика в случае его осуществления, вероятнее всего, может привести к уходу от обязательств по гарантийному обслуживанию домов.

Ранее «КС» сообщал, что обострение ситуации на строительном рынке региона признали местные власти и Союз строителей Красноярского края. Речь шла даже о возможности появления «третьей волны» обманутых дольщиков. На уходящей неделе инвесторы долевого строительства устроили в краевом центре митинг, собравший около 400 человек. Одновременно в крае прошли публичные слушания по этой проблеме. Здесь вице-премьер краевого правительства Юрий Лапшин заявил, что проблемными в крае являются всего 3% строящихся многоквартирных домов, и по этому показателю регион занимает 5-е место в СФО. Кроме того, к сентябрю по поручению губернатора Красноярского края Виктора Толоконского должны быть разработаны дополнительные меры поддержки пострадавших дольщиков.

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