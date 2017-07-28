Мэрия Красноярска предложила 90-процентную компенсацию владельцам сносимых павильонов при переезде на новое место. Бизнесмены скептически относятся к этому предложению, обращая внимание, что получение такой субсидии обставлено большим количеством условий. Но наблюдатели полагают, что предприниматели все же примут предложение, что может положить конец продолжающемуся много месяцев конфликту.

Мэрия Красноярска компенсирует местным предпринимателям расходы на строительство и покупку новых павильонов. Соответствующее постановление за подписью красноярского градоначальника Эдхама Акбулатова опубликовано на портале муниципальной администрации. Рассчитывать на субсидии смогут те владельцы нестационарных торговых мест, чьи объекты попадают в программу сноса времянок в рамках подготовки города к Универсиаде, и при этом они заключили с городскими властями договор о предоставлении компенсационных мест. Предполагается, что владельцам павильонов может быть возмещено до 90% их расходов, однако не более 300 тыс. рулей в год на каждый объект. В документе это решение объясняется целью «развития, обеспечения конкурентоспособности и формирования цивилизованных форм ведения малого и среднего бизнеса на территории города».

Напомним, что конфликт между мэрией Красноярска и представителями малого бизнеса разгорелся весной нынешнего года. В рамках подготовки к Универсиаде 2019 года муниципальные власти запланировали масштабный объем работ, в том числе снос сотен законно работающих павильонов. Владельцы торговых точек неоднократно устраивали акции протеста, в том числе митинги с требованием отставки мэра Эдхама Акбулатова. Заявлялось, что реализация программы ликвидации временных сооружений может оставить безработными до 30 тыс. красноярцев. В конце мая конфликт обрел и федеральную огласку, когда уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов рассказал президенту Владимиру Путину о противостоянии в городе, а также направил в адрес Акбулатова письмо с требованием соблюдать права малого бизнеса.

Председатель краевого союза малого предпринимательства Виталий Бондарев рассказал, что решение было принято мэрией без обсуждения с представителями торгового бизнеса, и сам он к этой инициативе относится скептически. «Пока сложно сказать, будет ли это вообще работать. Для получения субсидии выставляется слишком много требований. Выплата предусмотрена только юрлицам, а у нас многие оформлены как индивидуальные предприниматели. К тому же обозначен слишком маленький промежуток времени для оформления — до 31 декабря. В реальности это означает, что если предприниматель начнет заниматься оформлением переезда, например, в ноябре, то за указанный срок он просто не успеет. В конце концов, представителям бизнеса нужны от городской власти не деньги, а прозрачные правила игры. На протяжении последних пяти лет правила бесконечно меняются. Есть случаи, когда предприниматель переехал в прошлом году, а в этом должен снова покидать место. Велика вероятность, что когда профильный чиновник поменяется, требования вновь изменятся. В таких условиях невозможно просто никакое планирование бизнеса», — отмечает он.

Депутат городского Совета Красноярска Владимир Владимиров считает принятое мэрией решение обоснованным и уверен, что несмотря на скепсис предпринимательского сообщества, павильоны все же переедут на предложенные места. «При организации торговли любой бизнесмен должен понимать, что павильон — это временное сооружение. Говорю это в том числе и исходя из собственного опыта. За последнее время город сильно изменился из-за бесконтрольной установки ларьков, думаю, такое их обилие уже мало в каком городе можно встретить. Но если они поставлены законно, то, конечно, правильно бы было выплатить компенсацию. И предложенные сейчас мэрией условия, на мой взгляд, очень неплохие. Конечно, любое предложение будет восприниматься в штыки на первых порах, тем более что на их недовольстве будут играть разные политические силы. Но в итоге, я думаю, предприниматели все же переедут на предложенные им места, в противном случае они потеряют намного больше», — считает муниципальный парламентарий.

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