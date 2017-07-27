В этом году в Новосибирске сдадут долгострой с 22-летней историей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на одном из самых старых долгостроев в городе – многоквартирном доме на улице Сибирской, 35/1. Дольщики получат свои квартиры уже в этом году.

В Новосибирске на сегодняшний день насчитывает 42 проблемных объекта строительства, но 13 из них введут в эксплуатацию уже в текущем году. В связи с тем, что проблема долгостроев пока актуальна для Новосибирска мэр города Анатолий Локоть дал поручение департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска назначить отдельный день для приема обманутых дольщиков. По информации мэрии, новосибирцы смогут обратиться к специалистам ведомства каждую среду с 9-00 до 18-00.

Мэр отметил, что самые простые долгострои уже сданы и остались наиболее сложные. Так, за три года в эксплуатацию введено более 40 долгостроев и решена судьба пяти тысяч дольщиков.

«Я требую от департамента разработать план по каждому дому, мы должны видеть перспективу, что делать с каждой конкретной площадкой. Сейчас по 19, наиболее сложным домам пока нет ясности, по остальным уже сложилось четкое понимание и есть план дальнейших действий», — сказал мэр.

Выездное совещание происходило на строительной площадке одного из самых старейших долгостроев города – дома на улице Сибирской, 35/1. Начало его строительству было положено еще в 1995 году, но спустя три года – остановлено. Возобновить работы удалось только в 2014 году. Ожидают сдачи дома 68 дольщиков.

«Сегодня мы подошли к финальному этапу работ: завершены отделка фасада и ремонт мест общего пользования, обустроены вспомогательные помещения инженерного назначения, для которых построен дополнительный блок, – рассказал председатель ЖСК «Дом на Сибирской-35» Владимир Кем. – Теперь стоит вопрос по технологическому подключению дома к коммуникациям. На следующей неделе приступим к благоустройству прилегающей территории, обустройству парковочных мест. При поддержке мэрии мы сможем наконец-то достроить здание».

Как рассказал начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, подключения объекта к теплу, воде, электроэнергии, благоустройству и установке лифтов происходит за счет субсидирования: из областного совместно с городским бюджетом на это выделено 23 млн рублей. Кроме того, дополнительные средства вносили сами дольщики.

«Завершение строительства на этом объекте складывается из нескольких составляющих: мобилизовались сами дольщики, собрали по 7 тысяч рублей за каждый кв.м. Затем включился механизм субсидирования на подключение объекта. Все эти меры позволят ввести дом уже в 2017 году», – доложил присутствующим Кондратьев.

Сам же Анатолий Локоть назвал работы по окончанию строительства этого дома хорошим примером для Новосибирска по решению проблемы обманутых дольщиков. Вместе с тем он подчеркнул, что решать проблему долгостроев нужно совместными усилиями, а не акциями протеста.

«Его история начинается еще в середине 90-х, и то, что удалось сдвинуть дело с мертвой точки, показательно. Сегодня мы решаем проблемы объектов, история которых насчитывает десятилетия. Раз нам удается решать вопросы на таких сложных, требующих пристального внимания объектах, то нам удастся справиться и с другими долгостроями. Но здесь очень важна консолидация усилий самих инвесторов. Не на газонах и протестных акциях нужно решать вопрос, а совместными усилиями», — сказал мэр.

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