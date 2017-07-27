Владимир Городецкий предложил компенсировать первоначальный ипотечный взнос отдельным категориям граждан

 
 

На заседании регионального делового клуба строителей Новосибирской области (РДКС) 26 июля губернатор Владимир Городецкий предложил пересмотреть условия выдачи первоначального взноса при приобретении жилья в ипотеку.

Во время заседания РДКС 26 июля Владимир Городецкий рассказал о мерах поддержки строительной отрасли, которые в регионе планируют ввести.

Напомним, что на заключительном перед летними каникулами заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский сообщил, что планируется в качестве мер поддержки строительной отрасли ввести компенсацию первоначального ипотечного взноса до 150 тыс. руб.

Губернатор эту идею поддержал, но заметил: «Наверное, это поможет. Другой вопрос, правильно ли мы не устанавливаем градацию, кому мы будем компенсировать, каким категориям?, – задался он вопросом. – Будет неправильно, если получится как с обманутыми дольщиками, кто-то купил 5 или 10 квартир, а кто-то единственную с трудом приобрел».

Помимо этой меры глава региона представил еще две. «Также обсуждается перезапуск, а на сегодня она приостановлена – программы «Молодая семья. Программа великолепная, спрос со стороны молодых семей из сельской местности высокий», – сообщил Владимир Городецкий. По этой программе семья получает 300 тыс. руб. «За предыдущие годы работы программы мы задолжали порядка 900 млн руб. Сейчас рассчитались и рассматриваем возможность снова ее запустить», – пообещал губернатор.

В качестве третьей меры Владимир Городецкий рассказал о перспективе увеличения капитал агентства по ипотечному жилищному кредитованию Новосибирской области (АИЖК) до 300-350 млн руб. Это позволит жителям области оформлять ипотечный кредит на облее выгодных условиях.

«К сентябрю, мы проанализируем ситуацию, и если бюджет покажет прирост, то мы этот вопрос вынесем на сессию заксобрания Новосибирской области. На эти меры планируется направить порядка 1,2 млрд руб.», – подытожил губернатор.

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