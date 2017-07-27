На заседании регионального делового клуба строителей Новосибирской области (РДКС) 26 июля губернатор Владимир Городецкий предложил пересмотреть условия выдачи первоначального взноса при приобретении жилья в ипотеку.

Во время заседания РДКС 26 июля Владимир Городецкий рассказал о мерах поддержки строительной отрасли, которые в регионе планируют ввести.

Напомним, что на заключительном перед летними каникулами заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский сообщил, что планируется в качестве мер поддержки строительной отрасли ввести компенсацию первоначального ипотечного взноса до 150 тыс. руб.

Губернатор эту идею поддержал, но заметил: «Наверное, это поможет. Другой вопрос, правильно ли мы не устанавливаем градацию, кому мы будем компенсировать, каким категориям?, – задался он вопросом. – Будет неправильно, если получится как с обманутыми дольщиками, кто-то купил 5 или 10 квартир, а кто-то единственную с трудом приобрел».

Помимо этой меры глава региона представил еще две. «Также обсуждается перезапуск, а на сегодня она приостановлена – программы «Молодая семья. Программа великолепная, спрос со стороны молодых семей из сельской местности высокий», – сообщил Владимир Городецкий. По этой программе семья получает 300 тыс. руб. «За предыдущие годы работы программы мы задолжали порядка 900 млн руб. Сейчас рассчитались и рассматриваем возможность снова ее запустить», – пообещал губернатор.

В качестве третьей меры Владимир Городецкий рассказал о перспективе увеличения капитал агентства по ипотечному жилищному кредитованию Новосибирской области (АИЖК) до 300-350 млн руб. Это позволит жителям области оформлять ипотечный кредит на облее выгодных условиях.

«К сентябрю, мы проанализируем ситуацию, и если бюджет покажет прирост, то мы этот вопрос вынесем на сессию заксобрания Новосибирской области. На эти меры планируется направить порядка 1,2 млрд руб.», – подытожил губернатор.

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