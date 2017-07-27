Член совета федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко во время заседания регионального делового клуба строителей (РДКС) 26 июля пообещала застройщикам передать замечания к поправкам закона о долевом строительстве, которые к третьему чтению без обсуждения по сути вбросил комитет по вопросам собственности государственной думы РФ. Эти изменения могут блокировать ввод долгостроев и привести к значительному сокращению строительного рынка.

Напомним, что на прошлой неделе госдума приняла в третьем чтении поправки к 214-ФЗ о долевом строительстве и законопроект №139186-7 «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Что касается законопроекта о компенсационном фонде, то его принятие прошло в штатном режиме, рассказал во время заседания делового клуба строителей Новосибирской области (РДКС) 26 июля генеральный директор НП «Строительное региональное партнерство» Максим Федорченко. Это закон, по его словам, в течение трех месяцев активно обсуждался на различных площадках. В итоге компенсационный фонд трансформировался в публично-правовую компанию по защите прав дольщиков. Из первоначальной версии законопроекта ушли возможности пожертвования средств фонда, также была ограничена величина компенсации обманутым дольщикам, «потолок» для которой составил 120 квадратных метров. Как пояснил Максим Федорченко, это связано с тем, что некоторые дольщики владеют сейчас 5-10 квартирами в долгостроях.

Размер обязательных отчислений в фонд составит 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия (ДДУ). Планируется, что ставки будут пересматриваться не чаще раза в год и всякий раз отдельным федеральным законом.

«Правда, получилось, что ставка составляет не 1% от себестоимости, как фигурировало в решениях госсовета, а 1,2% от продажной стоимости. В принципе это сопоставимо с теми цифрами, которые сейчас платят застройщики, страхуя свою ответственность, но толку от этого нет никакого», – прокомментировал генеральный директор НП «Строительное региональное партнерство» не самые существенные изменения, которые претерпел закон о компенсационном фонде. Противоположная ситуация сложилась с поправками в 214-ФЗ.

Получилось так, что работа с документом плотно велась вплоть до второго чтения и к третьему подошло с рядом неожиданных изменений, которые не обсуждались с профессиональным сообществом. Это подтвердил и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий: «Были внесены изменения, которые, откровенно говоря, и не обсуждались».

«18 июля комитетом по собственности в текст закона был вброшен огромный блок поправок в 214-ФЗ, который вообще никто не видел. При этом, я совершенно ответственно заявляю, что ни на одной площадке, никто этот блок поправок не обсуждал», – подтвердил Максим Федорченко.

Тем не менее, губернатор призвал изучить документ, «не торопиться с оценками», чтобы понять «все прелести и негативы». «Я учитываю проблему обманутых дольщиков, и что эти поправки негативно отразятся на жилищном строительстве», – уточнил Владимир Городецкий.

Так или иначе на текущий момент согласно этим изменениям упраздняется существующий механизм финансирования строительства, подразумевая полный переход на рынок готового жилья, но другого механизма взамен не предлагается. Также согласно поправкам, теперь один застройщик может получать только одно разрешение на строительство. «Теперь нельзя брать займы, только целевые кредиты у банка и только на строительство данного объекта», – подчеркнул Максим Федорченко. На практике, а об этом и предупреждал Владимир Городецкий, такой подход застопорит ввод проблемных объектов через предоставление строительной компании земельного участка для реализации масштабного проекта. Например, по такой схеме сейчас достраивается проблемный объект на ул. Тульская, 80-82, часть дольщиков которого, заключившие в обход 214-ФЗ предварительные договоры, вновь объявили голодовку.

Планируется, что изменения в силу должны вступить 1 июля 2018 года. Теперь осталось дело за подписью президента.

Впрочем, член совета федерации от Новосибирской области Надежда Болтенко убеждала членов РДКС, что изменения в 214-ФЗ внести еще можно. «Так получается, что я прибыла с корабля на бал. Вчера мы, действительно, согласовали тот закон, который приняла Госдума», – в свою очередь вынуждена была признать Надежда Болтенко.

«Поверьте мне, впервые за два с половиной года работы в совфеде я видела столь активное обсуждение. В работе приняли участие многие сенаторы», – попыталась объяснить позицию верхней палаты федерального собрания сенатор, сославшись на позицию госдумы и проведенные публичные слушания. Правда Надежда Болтенко тут же заметила, что о слушаниях была не проинформирована: «Члены совета федерации не всегда оповещаются о публичных слушаниях. У нас свои отношения между верхней и нижней палатой». Затем она обратилась к губернатору с просьбой предупреждать о подобных обсуждениях, чтобы во время первого и второго чтений законопроектов сенаторы имели возможность внести поправки.

«Несмотря на что, что сейчас и у верхней, и у нижней палаты парламента каникулы, у нас с вами есть возможность до 15 августа, пока Валентина Ивановна в отпуске (председателю совета федерации Валентине Матвиенко, – «КС») доработать и представить свои конкретные предложения и видение законопроекта председателю совета федерации, который принят и согласован, – заявила Надежда Болтенко. – Мы сможем выступить с этим проектом. Я уверена, что если эти вопросы действительно очень важны для всей России в целом, а не только для строителей Новосибирской области, то они могут быть решены, и мы с вами будем услышаны».

«КС» продолжит следить за ситуацией.

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