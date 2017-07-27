В России появится первый федеральный оператор электрозаправочных станций – им станет ПАО «Россети». К концу года компания планирует увеличить число своих заправок в полтора раза и прийти в новые города, в том числе и Сибирского региона.

Как сообщают 27 июля «Известия», «Российские сети» планируют устанавливать заправки для электромобилей (и, в перспективе, для дронов) не только в крупных городах, но и на федеральных трассах, в частности, «Дон» и «Кавказ».

Поставки станций, по данным издания, будет осуществлять госкорпорация«Ростех», которой принадлежит АО «Государственный рязанский приборный завод», с 2016 года выпускающее зарядные станции «Фора-AC» (способные зарядить автомобиль за несколько часов), а в этом году наладившее выпуск«Форы-DC», на которых время зарядки уменьшено до получаса. Сейчас «Ростех» готов к выпуску до тысячи станций каждый месяц.

На сегодня главным препятствием на пути развития зарядной инфраструктуры в нашей стране остается малое количество электромобилей – всего их в России, по экспертным оценкам, зарегистрировано меньше тысячи. Самой популярной моделью оказался Nissan Leaf (всего 370 электромобилей), второе и третье места заняли Mitsubishi I-Miev (263 машины) и продукция марки Tesla (около 200 машин). Отечественных электромобилей Lada Ellada в 2017 году было зарегистрировано всего 93 штуки. Росту электрического автопарка, по оценкам экспертов, мешает не только холодный климат, приводящий к быстрой разрядке батарей, но и слабое развитие зарядной инфраструктуры. Именно эту проблему и пытаются решить «Россети», планируя к концу года увеличить число своих заправок со 130 до 190 единиц. Также их зарядные станции могут уже в этом году появиться в СФО – первым сибирским городом, где их можно будет увидеть, по данным «Известий», станет Красноярск.

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