Избирком отказал в регистрации представителю партии «Коммунисты России», которых новосибирский обком КПРФ называет спойлерами.

27 июля окружная избирательная комиссия по округу № 21, где осенью пройдут выборы в законодательное собрание Новосибирской области, приняла решение об отказе в регистрации кандидату от «Коммунистов России» Виктору Куршину. Об этом сообщила корреспонденту «КС» председатель ОИК Светлана Цеханович. Она пояснила, что отказ связан с проверкой подлинности подписных листов. Недействительными признаны 58 из 350 отобранных подписей.

Ранее «КС» сообщал, что в КПРФ называли кандидата от «Коммунистов России» Виктора Куршина «фальшивыми», так же как и его подписи. На специальной пресс-конференции представители обкома говорили о том, что часть подписей поставлена одним и тем же лицом, есть несовпадение паспортных данных, а также подписи от имени умерших людей.

На данный момент на довыборы в заксобрание на округе (Заельцовский и Железнодорожный районы) уже официально зарегистрированы четверо кандидатов. Это президент АО «Трансервис» Александр Бойко («Единая Россия»), советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов (КПРФ), спортивный директор автономной некоммерческой организации «Новосибирская академия смешанных единоборств» «Ястреб» Илья Кононыхин (ЛДПР) и журналист, руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов («Родина»).

Двое получили отказ в регистрации. Кроме Куршина от «Коммунистов России», речь идет о заместителе директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеславе Мельникове от партии «Ветеранов России» — он не представил необходимые документы.

Завтра — последний день регистрации кандидатов. ОИК примет решение, касающееся самовыдвиженца, руководителя новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко и члена «ЖКХ-контроль» и общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики Надежды Ланцовой, которая выдвигается от «Справедливой России».

У Сергея Бойко также на данный момент комиссия признает недействительными большое количество подписей. По последним данным, 73 из 350 отобранных для проверки.

По словам Светланы Цеханович, возможность представить возражения, касающиеся отказа в регистрации на основании подписей, у кандидатов есть до вынесения решения. После этого несогласные «отказники» могут оспаривать вердикт ОИК в суде.

Напомним, что подписная кампания обязательна для всех кандидатов, кроме представителей «Родины», «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

10 сентября пройдут довыборы в законодательное собрание Новосибирской области (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Они проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры.

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