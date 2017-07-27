В Новосибирске разрабатывается новый механизм решения проблем с обманутыми дольщиками. С инвесторами дома на ул. Тульской заключаются соглашения и ведутся переговоры. Появилась ясность и с другим печально известным долгостроем — ЖК «RiverHouse», где неисполнение обязательств закончилось уголовным делом.

Во время пресс-конференции в ИА «Интерфакс» 26 июля, участие в которой приняли и обманутые дольщики, заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (ДСиА) Алексей Кондратьев и заместитель министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт обсудили пути решения проблемы, возникшей с вводом долгостроев в Новосибирске.

В Новосибирской области на данный момент насчитывается 48 проблемных объектов, из которых 42 расположены в городе. При этом регион держит первенство по вводу долгостроев — всего введен 61 такой дом — и разработке механизмов завершения строительства. «Мы лидируем по количеству разработанных нами механизмов достройки замороженных объектов», — отметил Иван Шмидт.

«Эти объекты совершенно разные, что касается степени готовности и экономики. Eсть дома, для решения вопроса о вводе которых достаточно субсидировать обеспечение техусловий», — представил ситуацию Алексей Кондратьев. Таких объектов в городе 15. К категории тех домов, которые требуют более весомых затрат — от 200 до 300 млн руб., — относятся 19.

«Поскольку дополнительно собранных средств граждан в размере 7 тыс. руб. с квадратного метра недостаточно для решения проблем этих объектов, правительством было принято решение реализовать в отношении таких домов масштабные инвестиционные проекты — обеспечение землей достройщиков», — добавил начальник ДСиА. Всего по итогам текущего года в Новосибирске планируется ввести 13 замороженных объектов. Для ввода всех проблемных объектов в городе в общей сложности необходимо 6 млрд руб.

В этом году ситуация обострилась в связи с достройкой дома по ул. Тульской, 80–82. В результате хозяйственного спора между строительной компанией, которая взялась достраивать объект — ООО «Баутехник-Т», и генеральным подрядчиком — ООО «Стройцентр» стройка остановилась в 2016 году. 190 дольщиков, заключивших договоры долевого участия, жилье получат (в конце июня заключен договор генподряда с ООО «СМУ-9», и работы на объекте ведутся), но выяснилось, что есть и такие инвесторы, которые в период с 2014-го по 2016 год заключили только предварительный договор с генподрядчиком без ведома застройщика.

Несмотря на то что граждане осознанно участвовали в серой схеме, так как ООО «Стройцентр» предложил привлекательную цену за квадратный метр, порядка 30 тыс. руб., власти совместно с дольщиками ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

«Не стоит заключать иные документы, кроме ДДУ, потому что потом нам всем сложно решать эту задачу, — предупредил начальник ДСиА. — Поэтому нам и предстоит закрыть эту законодательную нишу, чтобы обеспечить жильем тех людей, кто ранее по неопытности или в силу других обстоятельств заключил подобные договоры».

Так, на созданной рабочей группе по восстановлению прав на жилье при минстрое Новосибирской области предложили заключать дольщикам с предварительными договорами соглашение о намерениях. Эта мера была предложена 14 июля на общем собрании граждан. На текущий момент подписано 15 таких соглашений.

Тем не менее часть дольщиков, апеллируя к нежеланию властей помочь им, 24 июля объявили бессрочную голодовку. По мнению инвесторов, соглашение не дает им никакой гарантии на получение жилья. В качестве аргументов дольщики приводят отсутствие в документах прописанных сроков получения жилья, а также отсутствие информации о том, кто и где им это жилье выдаст.

Как пояснил «КС» на пресс-конференции Иван Шмидт, сама форма соглашения о намерениях не предусматривает указания сроков. «Это соглашение о намерениях, где прописано, что делает каждая из сторон. В нем не может быть сроков. На текущий момент мы ведем работы в части расширения списка, внося законодательную инициативу о поправках в областной закон № 583 от 1 июля 2015 года. Мы не знаем, каким образом на это отреагирует прокуратура Новосибирской области, юридический отдел. На предварительных обсуждениях стороны инициативу поддержали. На сегодня мы изобретаем новый механизм, чтобы решить эту проблему. В существующем законодательстве этого нет», — пояснил заместитель министра строительства.

Речь идет о подготовленном законопроекте «О внесении изменений в статью 1 закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов, и о внесении изменений в статью 15 закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области».

Как сообщил Иван Шмидт, ГК «Энергомонтаж» планирует развивать участок рядом с домом на ул. Тульской. Землю компания получила под реализацию крупного инвестиционного проекта, в результате деньги, полученные от продажи этого участка «Энергомонтажу», пойдут на ввод долгостроя.

При этом дольщики выражают опасение, что, несмотря на возобновление строительства и заключение договора генподряда со «СМУ-9», их квартиры перепродадут. Алексей Кондратьев заверил, что вопрос с реализацией квартир в мэрии держат под контролем.

Комментируя вопрос о критериях выбора генподрядчика, Алексей Кондратьев отметил, что упор при определении кандидатуры делается на строительные компании, которые входят в десятку крупнейших застройщиков: «Это стабильно работающие и не допускающие срывов и нарушений по ДДУ компании».

Поскольку из всех мер, в том числе обеспечения техусловиями, выделение застройщику земельного участка самая эффективная, в правительстве области подчитали, что для этих целей необходимо 100 га земель.

Как уже писал «КС», в правительстве участки нашли. Об этом на заседании регионального делового клуба строителей рассказал министр строительства Сергей Боярский. В министерстве рассматривают вопрос о передаче муниципалитету земельных участков, находящихся в федеральной собственности. В частности, к передаче готовятся 190 га земли в поселке Клюквенный и 18 га в Первомайском районе на ул. Одоевского. Также решается вопрос о выделении дополнительных участков на территории Новосибирска, либо Новосибирского района.

«Считаю, что в течение 2017 года у нас должна появиться полная определенность по использованию этих земель строительными организациями, которые изъявили бы желание осваивать эти территории», — отметил начальник ДСиА.

Что касается других долгостроев, то, по словам Ивана Шмидта, налажен конструктивный диалог с дольщиками ЖК «RiverHouse» на ул. Зыряновской. Дефицит средств на завершение строительства также возможно восполнить за счет реализации масштабного инвестиционного проекта.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter