Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

В МЧС России по Новосибирской области предупредили о штормовом ветре и дождях, которые придут в регион на выходных.

Непогода вернется в Новосибирскую область уже в пятницу, 28 июля. В западных районах региона пройдут сильные дожди, местами сильные, грозы, град, днем усиление ветра до 17-22 м/с. Такими данными располагает Западно-Сибирский гидрометеоцентр.

«Автовладельцам не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями», – советуют спасатели из ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В субботу количество осадков, по данным Gismeteo, только увеличится, составив более 6 мм. Сильный дождь должен пройти в середине дня. Кроме того, ожидаются грозы. В воскресенье, 30 июля, дожди и грозы продолжатся, а температура днем не превысит +23°С.

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