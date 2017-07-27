Ремонт новосибирского шлюза оценили в полмиллиарда рублей

Из федерального бюджета на ремонт новосибирского шлюза будет выделено 584,3 млн рублей. Об этом стало известно из опубликованной закупки.

На сайте госзакупок ФБУ «Администрация обского бассейна внутренних водных путей» поместила конкурс на выбор исполнителя ремонтных работ каналов новосибирского шлюза. Федеральный бюджет выделит на это 584,3 млн рублей. Отметим, что мост, переходящий через него, эти работы никак не затронут и закрыт он не будет. Оценка поданных до 16 августа заявок будет производиться 18 августа.

Шлюз для перехода судов из Оби в водохранилище закончат реконструировать к 2020 году – в госзакупке сроком исполнения контракта указана дата 1 ноября 2020 года. За три года здесь расчистят каналы, демонтируют старое крепление и установят новое, сделают планировку откоса.

Работы будут проводиться в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России » на 2010-2020 годы.

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