Жалобу в ЦИК подал кандидат на выборы главы Бурятии от КПРФ

Получивший отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах главы Бурятии Вячеслав Мархаев отправил жалобу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщил он сегодня на пресс-конференции.

На бурятский избирком подана жалоба в ЦИК от первого секретаря Бурятского регионального отделения КПРФ Вячеслава Мархаева, которому комиссия отказала в регистрации кандидатом на выборах главы республики.

«Мы не согласны с решением регионального избиркома и подали жалобу в ЦИК России. В ближайшее время по нашему заявлению будет принято решение», — сказал Мархаев на пресс-конференции.

Он напомнил, что выступает против муниципального фильтра, ставшего со временем «политической дубиной».

Напомним, в регистрации Мархаеву было отказано по причине ошибки в предоставленных списках для прохождения муниципального фильтра. Сам коммунист называет решение «формально правильным», но не признает его. Так, некоторые подписи оказались «сдвоенными», а другие не были засчитаны из-за того, что подписавшиеся сложили свои депутатские полномочия к моменту проверки листов. В течение десяти дней Вячеслав Мархаев собирается обратиться и в Верховный суд РФ.

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