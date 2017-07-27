В честь трагически погибшего губернатора могут назвать улицу в Барнауле

Одну из магистральных улиц столицы Алтайского края предлагают назвать в честь бывшего губернатора Михаила Евдокимова. На своей странице в Facebook депутат Госдумы Николай Герасименко разместил ответ городских властей на запрос.

Депутат Госдумы Николай Герасименко, выражая мнение общественников, направил депутатский запрос в администрацию Барнаула с предложением увековечить память погибшего в автокатастрофе губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, назвав его именем улицу. На своей странице в Facebook депутат разместил полученный ответ, из которого следует, что «при разработке проекта планировки крупного градостроительного объекта культурологическая комиссия города рассмотрит вопрос о присвоении вновь запроектированной магистральной улице имени Михаила Евдокимова».

В 2017 году артисту и губернатору Михаилу Евдокимову исполнилось бы 60 лет, но в Барнауле его память до сих пор не увековечена, тогда как в п. Верх-Обский Смоленского района, где находился дом семьи Евдокимовых, работает центр культуры и спорта имени Михаила Евдокимова. Там же открыт мемориальный музей, а также в поселке в честь губернатора названа школа.

Погиб Михаил Евдокимов 7 августа 2005 года в автокатастрофе по дороге из дома в с. Полковниково, куда он направлялся на мероприятие в честь юбилея космонавта Германа Титова.

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