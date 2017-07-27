Восьмой этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme стартовал в Новосибирске

В четверг, 27 июля из Новосибирска был дан старт восьмому этапу ультра-марафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Участникам предстоит проехать 803 км, чтобы уже завтра, 28 июля финишировать в Красноярске.

Сегодня очередной, восьмой этап шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme стартовал в Новосибирске. Начало велогонке было положено 18 июля в Москве, а финишируют спортсмены 10 августа во Владивостоке. Таким образом, суммарная длина составит 9,287 км. Как рассказал организатор велогонки Пауль Брук, аналогов по протяженности этой гонке в мире нет.

«Где можно ехать 9 тыс. км без границ? Только в России», — объяснил Пауль Брук выбор проведения мероприятия на территории РФ.

Он рассказал, что изначально количество участников составляло 10 человек, в том числе две женщины, однако велогонщица из США Фёрсдей Джервальс-Дубина сошла еще в Перми, а филиппинка Шангрила Рендон вылетает домой сегодня из Новосибирска. Сегодня в Новосибирске с гонки сошел также Адриан О`Салливан из Ирландии. На старт восьмого этапа вышло семь человек.

В беседе с корреспондентом «КС» директор велогонки раскрыл подробности организации масштабного мероприятия. Так, бюджет, закладываемый на одного спортсмена, составляет почти 30 тыс. евро. При этом, отметил Пауль Брук, у каждого спортсмена есть также спонсоры, оплачивающие стартовый взнос и предоставляющие оборудование и экипировку. Один из участников — российский бывший профессиональный спортсмен Алексей Щебелин — поделился с «КС», что взнос в размере 17,5 тыс. евро ему оплатил спонсор — сеть отелей Hilton.

Штат сотрудников, работающих в течение трех недель гонки, состоит из почти ста человек. По трассам, на которых проложен маршрут Red Bull Trans-Siberian Extreme, спортсменов сопровождают 27 автомобилей. На вопрос о сотрудничестве с государственными учреждениями Пауль Брук дал ответ, что поддержку проекту оказывает Министерство иностранных дел РФ и Посольство Австрии в Москве. Благодаря МИД, по словам Пауля Брука, организуется все взаимодействие с городскими властями, через муниципалитеты которых пролегает маршрут. В Новосибирске старт восьмому этапу дали руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Александр Захаров.

Что касается спортивного опыта участников, Пауль Брук пояснил, что Пьер Бишофф из Германии – чемпион мира в дисциплине ультрасайклинг, три марафонца из Дании Петер Сандхольт, Микаэль Кнудсен, Аске Сёбю ранее финишировали на самом длинном нон-стоп марафоне Race Across America, участник из Санкт-Петербурга Алексей Щебелин – бывший профессиональный спортсмен и мастер спорта международного класса по велоспорту-шоссе. Ранее Щебелин работал спортивным директором в российской профессиональной велокоманде «Итера-Катюша».

«Все те люди, которые продолжают гонку, — не туристы. Это сильные спортсмены», — заключил Пауль Брук.

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