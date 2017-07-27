Муниципалитет взял в собственность автодорогу военного городка №1 в Октябрьском районе. В сентябре здесь пройдут работы по ее восстановлению.

Двухполосная дорога на ул. Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска, которая проходила через жилмассив, находящийся в ведении министерства обороны РФ, долгое время не ремонтировалась. В пресс-центре мэрии рассказали, что теперь трасса военного городка №1 передана в муниципальную собственность и отремонтировать ее собираются уже в сентябре. Обслуживанием участка протяженностью в 1,8 км займется ДЭУ-1. В частности, будет отремонтировано дорожное полотно, созданы парковочные карманы и две автобусные остановки.

«Эта дорога очень важна для микрорайона и областное правительство пошло нам навстречу в решении вопроса ее благоустройства — нам выделена целевая субсидия в объеме 25 млн рублей», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

В мэрии также добавили, что продолжат работу по передаче объектов военного городка №1 в собственность муниципалитета.

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