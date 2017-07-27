Поиски вертолета Robinson, пропавшего 12 февраля в районе Телецкого озера в республике Алтай, не будут возобновлены. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.



Решение было принято в ходе совместного совещания Росавиации, правительства республики Алтай и МЧС. На встрече был проведен анализ поисково-спасательной операции. «В результате изучения всей предоставленной информации участниками совещания было принято единогласное решение: «Возобновление поисковой операции на озере Телецком считать нецелесообразным»», — сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

При изучении катастрофы было выяснено, что вертолет Robinson примерно через минуту после взлета упал в Телецкое озеро на расстоянии около 1 км от берега.

Напомним, что на борту находились известный бизнесмен, бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных, а также генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, шеф-пилот компании Дмитрий Ракитский, его жена Елена Ракитская и профессиональный бейсджампер Глеб Вореводин.

Вертолет потерпел крушение в феврале этого года. До марта велись активные поиски, однако было обнаружено только одно тело — Елены Ракитской. А в мае все пассажиры вертолета были признаны погибшими.

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