Вкладчикам «Югры» возместили уже больше 100 млрд руб

Вкладчикам банка «Югра» возместили уже более 100 млрд руб. Это произошло за первые пять дней выплат, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов.

Выплаченные 100 млн руб. — это 57,9% от общего объема необходимых страховых выплат. Всего возмещение получили уже 117 тыс чел. В целом же вклады физических лиц в банке «Югра» превышают 180 млрд руб., а общий объем потенциальных выплат оценивается больше чем в 169 млрд руб.

Выплаты вкладчикам «Югры» ведутся через банки ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб».

Напомним, ЦБ РФ ввел временную администрацию в банк «Югра» 10 июля. А 24 июля экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев подал иск о признании этого решения незаконным.

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