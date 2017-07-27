В Новосибирском цирке заменят кресла на 40 млн руб

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, в интервью «КС» сообщил, что при его участии была достигнута договоренность о выделении 40 млн руб. на замену кресел в Новосибирском цирке.



«Вот пример: замена кресел в Новосибирском цирке. На это нужно всего 40 млн руб. Ну что такое 40 млн руб. для «Росцирка»? Но почему он их не хочет вкладывать в Новосибирский цирк? Благодаря нашему вмешательству сейчас капитальный ремонт новосибирского филиала «Росцирка» запланирован на 2018-2019 годы», — рассказал полпред Сергей Меняйло.

Новосибирский цирк открыт в 1971 году. Его здание было уникальным для своего времени, в частности, потому что может использоваться как концертный и выставочный зал, а также за счет улучшенной планировки зала. Этот проект был повторно применен в Уфе, Куйбышеве, Донецке, Кривом Роге, Перми, Воронеже, Ворошиловграде, Харькове, Брянске и Череповце.

О том, что в Новосибирском цирке планируется замена кресел, пресс-служба учреждения сообщала еще в марте этого года. Однако, тогда был неизвестен объем необходимых вложений. Как говорил министр культуры НСО Игорь Решетников, 50% от суммы в ремонт вкладывает Министерство культуры РФ, а остальные деньги — «Росцирк». Министр пояснял, что некачественные кресла — большая беда для учреждения. «В зале сейчас из-за них проблема. Невозможно сидеть, особенно женщинам, там гвозди и все остальное торчит. Мужчинам, конечно, тоже неудобно», — приводятся слова Игоря Решетникова на официальном сайте Новосибирского цирка. Необходимость замены сидений отмечал и генеральный директор «Росгосцирка» Дмитрий Иванов в ходе своего визита в Новосибирск в конце марта этого года.

Ремонт в цирке уже начался: в этом году там обновили крышу, гардероб и световое оборудование, перестелили пол под ареной и облицевали фойе кафелем и мрамором. Предполагается, что кресла будут заменены уже к концу этого года. Интересно, что еще в 2014 году сообщалось, что в цирке планируется установить новые сиденья, однако, тогда это так и не было сделано.

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