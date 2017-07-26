Вопрос об обманутых дольщиках с ул. Тульской был поднят на встрече губернатора Новосибирской области с журналистами 26 июля. Владимир Городецкий определил планируемые сроки решения проблемы и высказал свое отношение к требованиям протестующих.

В пресс-центре Правительства Новосибирской области 26 июля состоялась традиционная встреча главы региона с журналистами. В это время в нескольких шагах от здания правительства продолжалась голодовка обманутых дольщиков с ул. Тульской.

На вопрос о своем отношении к методам протестующих, Владимир Городецкий заявил, что люди имеют право сами выбирать форму протеста, предусмотренную законом, но голодовка – не лучший метод. Он предложил им поиск конструктивных решений: «Если протестующие подскажут другое решение, нет вопросов. Они требуют, чтобы мы дали указание подтвердить им договор долевого участия. Это неправильно. Заключить его по закону можно, только пройдя следственные и судебные процедуры», — отметил Владимир Городецкий.

«Мы считаем, что с набором тех мер, которые мы освоили, к 2019-му году мы практически закончим решение проблемы обманутых вкладчиков, – пообещал губернатор Новоибирской области, – главное, чтобы не появлялись новые».

Среди уже предпринятых мер помощи губернатор назвал создание рабочей группы по восстановлению прав долевого участия, возбуждение уголовного дела против гендиректора ООО «Стройцентр», выделение земли под застройку без проведения торгов, предложение компенсации найма квартир на время строительства.

Напомним, что дольщики с ул. Тульской возобновили бессрочную голодовку 24 июля. По их мнению, предложенные рабочей группой соглашения отодвигают решение их проблемы на десятилетия.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter