В новосибирском арбитражном суде зарегистрированы иски о банкротстве компаний, входящих в состав ГК «МАКС Моторс» — в прошлом самого крупного автодилера Сибири по портфелю представляемых брендов. Речь идет о ООО «МАКС Моторс Бизнес», ЗАО «МАКС Моторс Престиж», ЗАО «МАКС Моторс Премьер», ЗАО «МАКС Моторс Объект», ЗАО «МАКС Моторс Премиум».

По данным арбитражного суда, иск о несостоятельности «МАКС Моторс Бизнес» подало «Агентство «Главбух» из-за задолженности в 440 тыс. рублей. Ранее под этим юрлицом функционировал дилерский центр «МАКС Моторс» в городе Белово Кемеровской области и официально представлял бренды Renault и Lada. В 2015 году автодилер ушел из Кузбасса.

Основанная Владимиром Сафроновым группа компаний «МАКС Моторс» ранее являлась самым крупным по портфелю брендов в Сибири. До 2009 года «МАКС Моторс» представлял бренды Volkswagen, UAZ, «Русские Автобусы». Пик роста портфеля компании пришелся на 2009–2011 годы, когда она стала также дилером Mazda, Subaru, Land Rover, Jaguar, Ford, Renault, Skoda, Lada, Jeep, Mitsubishi, FIAT Professional, Audi. Кроме того, группа компаний успела выйти в соседний Омск с брендами Mitsubishi и Mazda, а также в Кузбасс с Renault и Lada. С августа по сентябрь 2016 года «МАКС Моторс» по инициативе дистрибьюторов лишилась почти всех представляемых ею брендов. Наиболее громким был «развод» с дистрибьютором Jaguar Land Rover, который созывал пресс-конференцию в Новосибирске в отеле Marriott, на которой обвинил учредителей «МАКС Моторс» в воровстве автомобилей. В настоящее время стороны выясняют отношения в суде. Там же рассматриваются и взаимные претензии с дистрибьютором Ford, который ранее также обвинял «МАКС Моторс» в дезинформации. Кроме того, «МАКС Моторс» судится с дистрибьюторами Mazda и Volkswagen. В настоящее время группа компаний уже не является официальным дилером перечисленных выше автомобильных брендов.

В свою очередь «МАКС Моторс Престиж» (бывший официальный дилер Mazda в Омске) и «МАКС Моторс Объект» оказались должны по 5 миллионов рублей налоговой службе. ИП Разманова Екатерина Владимировна добивается банкротства «Макс Моторс Престиж» и ЗАО «Макс Моторс Премьер» (бывший официальный дилер Jaguar, Land Rover в Новосибирске) из-за долга в 706 тыс. рублей.

Как ранее писал «КС», в отношении «МАКС Моторс Премиум» (бывший официальный дилер Jaguar, Land Rover в Новосибирске) уже введена процедура наблюдения по иску ПАО «Европлан». Сумма задолженности превышала 4,3 млн рублей. Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения назначено на 23 августа 2017 года.

Напомним, что в отношении генерального директора ГК «МАКС Моторс» Владимира Сафронова возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. В управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что зарплата не выплачивалась с октября по декабрь прошлого года, и задолженность, таким образом, за это время составила 51 тыс. рублей. Речь идет о ЗАО «МАКС-Моторс Престиж», официально представлявшей Mazda в Омске. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, директором фирмы является Владимир Сафронов. Теперь в связи с этим уголовным делом исследуются вопросы соблюдения трудовых прав других работников фирмы, имеющей отношение ко всей группе компаний «МАКС-Моторс».

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