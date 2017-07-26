Еще одно концессионное соглашение рассчитывают заключить власти Новосибирской области, чтобы в отдаленном микрорайоне Новосибирска появилась поликлиника, не вошедшая в проект строительства семи поликлиник.

К 2020 году в Новосибирске появится еще семь поликлиник. Конкурс выбора концессионера на проект стоимостью 5 млрд рублей обещают провести в сентябре текущего года. Как подчеркнул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, когда соглашение на строительство будет подписано, то оно станет «самым большим концессионным соглашением в России».

Однако в Новосибирске появится и восьмая клиника, но уже в рамках другой концессии. Располагаться медучреждение будет в Советском районе областного центра на ул. Энгельса, что в микрорайоне ОбьГЭС. Ранее она значилась в первоначальном варианте соглашения «семи поликлиник», но в итоговом проекте ее не оказалось, когда число медучреждений было урезано.

«Мы предложили концессионеру построить поликлинику и самому эксплуатировать и оказывать услуги по тарифам Фонда обязательного медицинского страхования», — рассказал глава региона и отметил, что в некоторых городах уже есть такой опыт, и власти Новосибирской области хотят применить его и в Новосибирске.

О деталях нового соглашения Владимир Городецкий пока не стал рассказывать.

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