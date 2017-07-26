Сегодня, 26 июля, кандидат от ЛДПР в Томской области подал в избирком все необходимые документы. Решение о его регистрации будет принято в течение 10 дней.

В избиркоме Томской области сегодня сообщили, что депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко подал все необходимые документы для регистрации его кандидатом на досрочные выборы губернатора Томской области.

В избиркоме уточнили, что депутат собрал 163 подписи депутатов и глав муниципальных образований Томской области. Судя по размещенному документу, больше всего подписей за Диденко отдали представители власти в Верхнекетском и Томском районах.

На свой странице в «ВКонтакте» депутат поблагодарил всех поставивших за него подпись и обратил внимание, что подпись ставили не только однопартийцы.

«Друзья, спешу поделиться с вами хорошими новостями! Сегодня днем в штаб была доставлена 303-я подпись муниципального депутата в поддержку моего выдвижения на пост губернатора Томской области. Среди поддержавших мою кандидатуру немало представителей партии большинства, за что я лично хочу их поблагодарить», — написал Диденко.

Добавим, что в соответствии с требованием законодательства в областную избирательную комиссию представляется только 163 подписи.

Двумя днями ранее в избирком сдали документы кандидат, выдвигаемый КПРФ, Наталья Барышникова и кандидат от «Справедливой России» Александр Ростовцев. Нынешний врио губернатора Сергей Жвачкин предоставил документы самый первый – 21 июля. Кандидат от «Коммунистов России» Олег Федосеев на момент публикации материала не предоставил необходимые документы. Крайний срок – уже сегодня, 26 июля.

К слову, вчера «КС» писал, как избирком отказал в регистрации кандидату на выборы главы одного из сибирских регионов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter