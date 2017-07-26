В правительстве Новосибирской области 21 июля прошло второе заседание межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Участники обсудили выполнение предприятиями энергетического сектора инвестпрограмм. Особое внимание при рассмотрении этого вопроса уделили АО «СИБЭКО».

«Мы вносим поправки в регламент, верстаем график работы на III квартал и непосредственно переходим к рассмотрению тех вопросов, ради поиска ответов на которые и создавался наш совет», — открыл мероприятие председатель совещательного органа, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Напомним, что межотраслевой совет заработал в мае текущего года. «Его создание — это, безусловно, новый механизм общественного контроля в Новосибирской области, который призван повысить доверие между обществом, органами власти и естественными монополиями», — прокомментировал губернатор.

Глава региона считает, что привлечение депутатов, представителей общественности и экспертного сообщества позволит более профессионально и эффективно выстроить работу по регулированию тарифов и формированию инвестиционных программ.

Всего в состав совещательного органа вошли 18 человек. С полным списком совета можно ознакомиться на сайте регионального правительства.

На втором заседании, 21 июля, был избран заместитель председателя межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий. Им стал Сергей Трапезников.

Помимо организационных вопросов, повестка второго заседания межотраслевого совета содержала вопросы, касающиеся исполнения инвестиционных программ в сфере тепло- и электроснабжения ресурсоснабжающими организациями.

Как следовало из доклада начальника департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, суммарный плановый объем финансирования всех инвестиционных программ Новосибирской области в 2016 году составил 1,36 млрд руб., из них 820 млн руб. приходится на программу АО «СИБЭКО». «Суммарный плановый объем финансирования всех инвестиционных программ на 2016 год составляет 5,7% от плановой региональной валовой выручки, сформированной при установлении тарифов в 2016 году. Это свидетельствует о достаточно низкой инвестиционной активности организаций», — отметил Гарей Асмодьяров.

В среднем исполнение инвестпрограмм составляет 5% от запланированного. Тем не менее нескольким предприятиям удалось превысить плановые финансовые показатели. Так, в «СИБЭКО» профинансировали мероприятия в размере 1,32 млрд руб., что на 61,8% выше плановых значений. В другой организации — МУП «Бочкаревский жилкомплекс» в Черепановском районе — на сумму 13,22 млн руб., что почти в четыре раза больше запланированного. Кроме того, в МУПе на год раньше завершили реализацию предприятий по модернизации.

Также четыре организации в Новосибирской области не в полном объеме профинансировали мероприятия программы. Всего на рассмотрение было представлено 20 программ.

Источниками их финансирования являются тарифные отчисления, заемные средства и привлеченные средства бюджетов.

Причины недофинансирования прокомментировал Сергей Трапезников. «Совет создан прежде всего для того, чтобы проанализировать деятельность естественных монополий. На сегодня ряд предприятий столкнулись с недофинансированием. Поэтому мы должны установить, с чем оно связано, хотелось бы проанализировать их финансово-хозяйственную деятельность. Как выяснилось, это происходит потому, что все средства направлены на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности. И при этом не остается средств на реализацию инвестиционной программы», — сообщил зампредседателя совета.

Кроме того, Сергей Трапезников отметил, что члены совета намерены выяснить, какую же роль в финансировании модернизации играет регулятор. «Необходимо установить, сколько именно средств не хватает. На сегодня такой анализ проводит только департамент по тарифам, то есть регулятор», — заметил заместитель председателя совещательного органа. Также он выразил надежду, что в совете более точную картину происходящего, связанную с финансированием инвестпрограмм, получат через полгода.

Заместитель технического директора по инвестициям АО «СИБЭКО» Виктор Добреля более подробно остановился на выполнении программы компанией. Он отметил, что в целом инвестпрограмма предполагает 35 мероприятий. В 2017 году на реализацию мероприятий направлен 1 млрд руб., столько же запланировано и на 2018 год.

В продолжение темы министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Ким рассказал об инвестиционных программах предприятий в сфере электроэнергетики. В 2017 году на рассмотрение в министерство поступили восемь проектов инвестиционных программ, пять из них были утверждены на 2017-й и последующие годы.

В частности, это программы АО «РЭС», где общий объем финансирования на 2017–2020 гг. составляет 7,16 млрд руб., ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения СО РАН», где финансирование составляет 45,1 млн руб., филиал «Сибирский» ОАО «Объединенная энергетическая компания» с показателем 19,9 млн руб., филиал «Сибирский» АО «Оборонэнерго» — 46,51 млн руб. и ОАО «РЖД», где объем средств значится в размере 77,11 млн руб.

В завершение совета губернатор отметил, что в регионе необходимо разработать ряд мероприятий по повышению инвестиционной эффективности в теплоэнергетике и поиску источников финансирования инвестпрограмм.

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