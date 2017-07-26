Авиакомпания «Победа» откроет рейс из Новосибирска в Красноярск

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», анонсировала запуск прямого рейса из Новосибирска в Красноярск. Полеты начнутся с 30 сентября.

Рейс Новосибирск-Красноярск станет 22-м в региональной маршрутной сети летнего расписания авиакомпании «Победа».

Полеты из Новосибирска в Красноярск начнутся 30 сентября и будут выполняться ежедневно. Как подчеркивают в компании, повышение транспортной доступности регионов России – одна из приоритетных задач «Победы». Почти половина направлений перевозчика на данный момент обслуживается без посадки в Москве. Кроме того, в летнем расписании 2017 года частота региональных рейсов «Победы» увеличена на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что на данный момент авиакомпания «Победа» осуществляет рейсы из Новосибирска по двум направлениям – в Екатеринбург и Москву. По итогам 2016 года в Сибирском федеральном округе «Победа» перевезла на 51,5 тыс. пассажиров больше, чем в 2015 году. Наибольший трафик зафиксирован на направлении Новосибирск–Екатеринбург: по итогам прошлого года на линии было перевезено 68 тыс. пассажиров. В целом, по данным компании, в этом году эта цифра выросла до 98,6 тыс. сибиряков.

Авиакомпания «Победа» входит в группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Флот включает 12 лайнеров Boeing 737-800. Ожидается, что к 2018 году пассажиропоток достигнет 10 млн человек в год, а маршрутная сеть «Победы» расширится до 45 направлений, в том числе, зарубежных.

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