В этом году власти Алтайского края планируют дать ход работам по покраске Нового моста через реку Обь в Барнауле. Реконструкция будет длиться 2-3 года и на нее потребуется около 200 млн рублей.

Во вторник, 25 июля Новый мост в Барнауле отметил свое 20-летие. За два десятка лет крупное сооружение ни разу не ремонтировалось и теперь настало время обновить на нем краску и очистить от ржавчины. На все эти работы, по информации пресс-службы Управления автомобильных дорог Алтайского края, потребуется порядка 200 млн рублей и 2-3 года работы. Деньги будут выделяться из краевого бюджета.

«Этот мост является лицом краевой столицы, в связи с чем при его ремонте или усовершенствовании применяются только качественные материалы и современные технологии. Ежегодно на его содержание выделяется порядка 20 млн рублей. В ближайшие два года необходимо провести покраску всех конструктивов сооружения. Для этого нужно очистить поверхности от ржавчины, при этом предусмотрев мероприятия экологического характера, чтобы стружка не попадала в реку», — рассказал начальник КГКУ «Алтайавтодор» Василий Мотуз.

Отметим, что ремонт дорожного покрытия моста впервые потребовался только через 18 лет после ввода объекта в эксплуатацию.

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