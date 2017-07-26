В Новосибирске легальные такси получили специальный знак

По инициативе областного минтранса в Новосибирске разрешенным такси теперь будут выдавать особый знак. Первые сто наклеек были вручены сегодня.

Новосибирское легальное такси теперь будет получать специальный знак, разработанный минтрансом региона. Инициативу ведомства поддержала Ассоциация таксомоторных перевозок и сегодня были вручены первые сто наклеек руководителям пяти таксомоторных компаний Новосибирска. Как рассказал директор Ассоциации таксомоторных перевозчиков Сибири Максим Бараников, в их ассоциацию входят 10 компаний и около 300 машин. Пока же знак «Безопасное такси» получили «B2B Taxi», «Искитимский таксопарк», «Атлас», «Такси Блюз», «Мой город».

«По итогам совещания руководителям таксомоторных компаний были выданы знаки «Безопасное такси», которые будут размещаться на лобовом стекле и пассажиры в потоке смогут увидеть легальные машины», — рассказал Максим Бараников, отметив, что по номеру разрешения, который будет записан на знаке, каждый пассажир может проверить автомобиль по реестру минтранса.

Выданные сегодня наклейки 100 таксистам – это только первая партия. Всего же, по данным регионального минтранса, на сегодняшний день выдано 4505 разрешений на перевозку пассажиров, и все машины в будущем получат знак.

Кроме того, сейчас ведется работа с крупными федеральными игроками по вызову такси по подписанию соглашения между ними и минтрансом, согласно которому заказы будут передаваться только легальным автомобилям.

«Я считаю, что выдача знака «Безопасное такси» — это, по сути, первый стандарт работы легкового такси в Новосибирской области, мы как Ассоциация уже внесли свои предложения по изменению в областной закон Новосибирской области, который сможет сделать рынок перевозок пассажиров цивилизованным», — прокомментировал инициативу Бараников.

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