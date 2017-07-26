Аэропорты Барнаула и Бийска получат инвестиции от основного акционера аэропорта «Толмачево» Романа Троценко.

Роман Троценко — российский предприниматель, советник президента государственной компании «Роснефть», бывший деловой партнер Сергея Полонского. Его состояние оценивается журналом Forbes в $1,66 млрд. Среди активов Романа Троценко — компания «Новапорт». Под ее управлением находятся аэропорты в Чите, Челябинске, Томске, Барнауле, Астрахани, Волгограде, Новосибирске, Тюмени, Мурманске, Перми, Кемерове, Калининграде и Минеральных водах.

«На праздновании 60-летия аэропорта Толмачево мы обсудили инвестиции в аэропорты Барнаула и Бийска. Власти Алтайского края поддерживают эти проекты. Пока все только на уровне договоренности, но я надеюсь, что идея будет реализована. Обговаривалось также развитие аэропортов на Севере. Инвесторы обещали рассчитать, будет ли это выгодно», — рассказал в интервью «КС» полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

По его словам, после вмешательства полпредства уже произведена реконструкция аэропорта Кызыл. Она будет завершена к концу 2017 года. «Туда вложено большее 500 млн руб из федерального бюджета. В том же регионе переведена в федеральную собственность крупная трасса, что позволит теперь содержать ее. У региона на это не было средств. Кроме того, были выделены деньги на реконструкцию моста через Енисей в Кызыле», — напомнил Сергей Меняйло.

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