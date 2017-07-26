Корпорация «Иркут» поставит самолеты для Казахстана и Белоруссии

До 2018 года «Иркут» может выпустить 15 самолетов Як-152. Помимо поставки их в летные училища Воздушно-космических сил (ВКС) России, планируется экспорт в Казахстан и Белоруссию, сообщает «Интерфакс».

Иркутское предприятие «Иркут» в этом году построит пять учебно-тренировочных самолётов (УТС) Як-152, а уже в следующем году корпорация собирается удвоить производство самолетов и выпустить десять машин. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на собеседника агентства.

Представитель авиастроительной отрасли уточнил, что машины поставят в летные училища ВКС России, но возможен и их экспорт: Казахстан и Белоруссия высказались за приобретение самолетов для своих летных училищ.

Первый полет ЯК-152 состоялся осенью 2016 года. У иркутской корпорации Министерство обороны РФ заказало не менее 150 единиц самолетов. Кроме того, недавно корпорация получила несколько заказов на лайнер МС-21.

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