Дмитрий Медведев присвоил хакасскому городу статус ТОР

Город Абаза в Республике Хакасия стал территорией опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление было опубликовано в среду, 26 июля.

Постановлением правительства РФ город Абаза в Хакасии получил статус ТОР. Законопроект был одобрен премьер-министром РФ Дмитрием Медведем.

«Создать территорию опережающего социально-экономического развития «Абаза» на территории муниципального образования город Абаза (Республика Хакасия), — говорится в опубликованном постановлении.

Поскольку муниципальное образование является моногородом, то подобный статус позволит диверсифицировать его экономику. В частности, снизить зависимость от предприятия ООО «Абаканский рудник». Привлеченные предприниматели создадут более 600 рабочих мест, а объем инвестиций, который придет в город, оценивается почти в 2,5 млрд рублей. Республиканское правительство уже подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации восьми инвестиционных проектов. Под особый правовой режим попадают растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков и одежды.

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