Постановление о поднятии тарифов на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках было подписано губернатором Новосибирской области 24 июля.

На сайте правительства Новосибирской области вчера было опубликовано постановление, подписанное губернатором Владимиром Городецким, которое определяет базовый уровень тарифов на эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках. В частности, тарифы поднялись в среднем на 1,5%.

Теперь эвакуация транспортных средств категорий A, В, M составляет 1750 рублей, тогда как раньше — 1724 рублей. За эвакуацию крупных автотранспортных средств категорий C, D, BE, CE, DE придется заплатить 5450 рублей. Раньше за это владельцы платили почти на 40 рублей меньше.

Поднялся тариф и на хранение транспорта на штрафстоянках. За хранение мопедов и мотоциклов нужно будет заплатить 22,4 рублей в час, за хранение автомобилей и автобусов, вес которых не превышает 3,5 тыс. кг, – 44,8 рублей. Тот транспорт, чей вес превышает 3,5 тыс. кг, на штрафстоянке будет находиться по тарифу 89,6 рублей в час. Хранение негабаритного транспорта составило 134,4 рублей.

К слову, в октябре прошлого года депутаты заксобрания приняли закон, упростивший жизнь многим автомобилистам.

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