«ЭР-Телеком Холдинг» подал ходатайства в ФАС о приобретении 100% ООО «Томтел», ООО «Томская телекоммуникационная компания» и ООО «Городские интернет сети» (ГИС). Информация об этом появилась на сайте ФАС.

В решении ФАС говорится, что в связи с необходимостью получения дополнительной информации ведомство приняло решение продлить срок рассмотрения ходатайства «ЭР-Телеком Холдинга» до 28 сентября 2017 года.

Примечательно, что несколько лет назад «Томтел» объявлял об альянсе с кузбасским «Е-Лайт-Телекомом» и новосибирским «Новотелекомом», на сегодня входящим в состав «ЭР-Телеком Холдинга». Вместе с тем, в дальнейшем компании отказались от идеи альянса.

Напомним, что «ЭР-Телеком Холдинг» в 2017 году планирует нарастить объем инвестиций на 25% до 15 млрд руб. Из этих денег, как сообщали «Ведомости», до 8 млрд руб. оператор готов потратить на слияния и поглощения. В марте текущего года «ЭР-Телеком Холдинг», как уже было сказано, приобрел крупнейшего новосибирского интернет-провайдера — компанию «Новотелеком» (работает под брендами «Электронный город», «Электронный город Бизнес»). Она продолжит работу под собственными брендами, и к ней будет в дальнейшем присоединен новосибирский филиал «ЭР-Телеком Холдинга». Кроме того, в Новосибирске также функционирует филиал телекоммуникационной компании «Энфорта», которая также ранее была приобретена «ЭР-Телеком Холдингом».

Кроме того, в июле текущего года «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел новосибирскую компанию «Крафтсвязь», а принадлежащий ему «Новотелеком» — компанию «Домофон-Сити».

Также «ЭР-Телеком Холдинг» подал в ФАС ходатайства о приобретении 100% иркутских операторов связи ООО «Авиком», ООО «Телесистема «Астра» и ООО «Теленэт Усолье-Сибирское». Напомним, что ранее «ЭР-Телеком Холдинг» приобрел иркутский «Мегаполис-Телеком».

Покупка региональных операторов связи происходит в том числе на заемные средства. Соглашение «ЭР-Телеком Холдинга» с банком ВТБ, как ранее сообщали «Ведомости», предусматривает наличие лимита задолженности в 45 млрд руб. при условии, что 75% и 1 акция «Эр-телеком холдинга», а также 55% уставного капитала его единственного акционера – кипрской ER-Telecom Holding Ltd. заложены в банке.

В настоящий момент по данным «ТМТ-Consulting», «ЭР-Телеком Холдинг» занимает 10% общероссийского рынка интернет-доступа по показателю абонентской базы, что позволяет ему удерживать второе место после «Ростелекома».

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