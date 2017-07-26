Санаторием на 300 мест в скором времени может пополниться город-курорт Белокуриха в Алтайском крае. Между правительством региона и компанией «РЖД-Здоровье» накануне было подписано соглашение.

Накануне прошла рабочая встреча губернатора Алтайского края Александра Карлина с руководством компании «РЖД-Здоровье» — структурным подразделением ОАО «РЖД». Предметом встречи стало обсуждение инвестиционного проекта строительства нового санатория в популярном городе-курорте Белокуриха. Отметим, что ежегодно этот курорт посещают более 200 тыс. человек. Компания планирует вложить в реализацию проекта возведения нового комплекса около 850 млн рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Предполагается, что санаторий сможет разместить у себя порядка 300 отдыхающих, а рабочими местами обеспечит не менее 200 человек. Соглашение о сотрудничестве между краевым правительством и «РЖД-Здоровье» уже подписано. По словам медицинского директора компании Павла Морозова, возведение курортного учреждения – один из приоритетных проектов «РЖД-Здоровье».

К слову, вчера стало известно, что курортный сбор будет взиматься пока только на территории Белокурихи. После, если эксперимент будет признан удачным, его могут распространить и на другие территории Алтайского края.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter