Избирательная комиссия Новосибирска официально зарегистрировала семь человек в качестве кандидатов в городской совет депутатов.

25 июля завершилась регистрация кандидатов на дополнительные выборы в совет депутатов Новосибирска по 14 округу (Калининский район). Это место освободилось после того, как бывший депутат горсовета, заместитель директора строительной компании «Энергомонтаж» Андрей Каличенко в 2016 году выиграл мандат в Госдуму от «Единой России».

Ранее «КС» сообщал, что на конец периода выдвижения кандидатов в совет депутатов полный пакет документов предоставили семь человек. Все они были к вчерашнему дню зарегистрированы.

Зарегистрированы на довыборы самовыдвиженцы 43-летняя домохозяйка Наталья Дмитриева (в прошлом году она, будучи членом «Национально-освободительного движения», пыталась попасть в ЗС) и временно не работающая, 34-летняя Дарья Минякова. От «Единой России» на округе на довыборы идет помощник Каличенко и сотрудник управления делами губернатора и правительства Новосибирской области Игорь Атякшев. От КПРФ — заместитель директора ООО «Сибирь-Монтаж Автоматика» Дмитрий Коликин. ЛДПР ведет главного инженера ЗАО «Перспектива» Дмитрия Голованева. От «Справедливой России» выдвигается председатель контрольно-ревизионной комиссии новосибирской СР, помощник депутата заксобрания Новосибирской области Александр Вандакуров. Баллотируется также директор ООО «Технологии», председатель новосибирского отделения «Партия Великое Отечество» Алексей Кабанов.

Только одному, из тех, кто сначала выдвигался, было отказано в регистрации. Кандидат от «Ветеранов России», директор ООО «Велис» Анатолий Плотников не предоставил подписи избирателей.

Исполняющий обязанности председателя горизбиркома Андрей Голомазов отметил в беседе с корреспондентом «КС», что были проверены подписные листы, собранные кандидатами. Собирать их для регистрации нужно было всем, кроме представителей «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

«Теперь начинается период предвыборной агитации. Он продлится до дня накануне голосования», — добавил Андрей Голомазов.

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