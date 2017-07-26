Банк «Югра» требует признать незаконным решение ЦБ РФ

Банк «Югра» подал заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать незаконными решения ЦБ РФ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля. Заявление было зарегистрировано 24 июля, сообщается в материалах суда. Подробности пока не опубликованы.

Напомним, выплаты вкладчикам «Югры» оцениваются в 170 млрд руб. Как ранее говорил «КС» Сергей Никифоров — это является крупнейшим страховым случаем в истории системы страхования вкладов в России.

Также отметим, что 19 июля решения ЦБ уже были оспорены — Генпрокуратурой РФ. Однако в ответ Центробанк направил документы, подтверждающие правомочность своих действий. В итоге с 20 июля начались выплаты вкладчикам «Югры». На сайте организации сообщается, что с 20 июля в подразделениях банка также возобновлено проведение ряда кассовых операций для физических и юридических лиц. В частности, переводы денежных средств в пределах сумм, поступивших с 10 июля.

Иск будет рассмотрен в Арбитражном суде 15 августа. По информации ресурса Банки.ру, заявление было подано экс-председателем правления банка Дмитрием Шиляевым.

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