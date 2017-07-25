Вертикально-интегрированный ритейлер товаров для сна «Аскона» представила первый флагманский салон в Новосибирске. Магазин площадью 850 кв.м открылся в одном из торгово-выставочных комплексов товаров для дома и ремонта.



Главная особенность открывшегося магазина заключается в том, что матрасы здесь расположены не по брендам, а по категориям, определяющим степень жесткости. Кроме того, на территории салона расположена детская игровая зона.



По словам исполнительного директора ГК «Аскона» Владимира Корчагова, запуск новой площадки стал важным этапом в развитии компании. «Новосибирск – один из ключевых регионов для компании «Аскона». И дело не только в том, что здесь находится наша производственная площадка, но и в том, что исторически наши позиции на сибирском рынке были сильны. Уверен, что открытие флагманского салона Askona – задаст новую планку не только мебельным форматам региона, но и ритейлерам Новосибирска в целом», — прокомментировал он и отметил, что «Аскона» планирует инвестировать порядка 50 млн рублей в развитие розницы в течение ближайших двух лет.

Дизайн флагманского магазина разработан собственной дизайн-студией компании.

«Аскона» — ритейлер, специализирующийся на производстве матрасов, кроватей, диванов и других товаров для сна. Компания занимается дистрибуцией и продажей товаров собственного производства. Торговая сеть включает 949 собственных салонов и магазинов, работающих по франшизе. Продукция компании «Аскона» представлена в 230 городах России и импортируется в 8 стран ближнего зарубежья.

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