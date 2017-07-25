Бурятский избирком отказал в регистрации выдвиженцу от КПРФ на выборы главы республики

Вячеславу Мархаеву отказано в регистрации на участие в выборах главы Бурятии. В свою очередь кандидат направил открытое обращение к президенту РФ.

Выдвиженец от КПРФ Вячеслав Мархаев больше не претендент на кресло главы Республики Бурятия. Избирком отказал ему в регистрации на участие в выборах. Поводом для этого послужило непрохождение муниципального фильтра, хотя Мархаев заявлял обратное. Некоторые СМИ сообщали, что подписи собирались под давлением. Кроме того, предполагается, что некоторые подписи были сдвоенными, то есть депутаты сначала подписались за Алексея Цыденова, а потом уже за Вячеслава Мархаева, не зная, что можно поддержать только одного кандидата.

После снятия кандидатуры с выборов Вячеслав Мархаев обратился с жалобой президенту РФ Владимиру Путину, обращая внимание, что в Бурятии нарушается федеральное законодательство и происходит «дискредитация выборов как акта народного волеизъявления». Как далее отмечает Мархаев в своем обращении, «муниципальный фильтр, который был задуман для отсева идущих во власть случайных людей – на самом деле стал способом отсечения всех народных кандидатов, не согласованных администрациями». По словам кандидата от КПРФ, на депутатов районного уровня в девяти территориях Бурятии было оказано жесткое административное давление и их заставили отдать свои подписи в пользу другого кандидата. Муниципальный фильтр Мархаев назвал «политической дубиной».

Завершая свое письмо, Вячеслав Мархаев призвал ответственных за выборы «провести их в соответствии с буквой и духом закона, не лишать многонациональный народ Бурятии права свободного выбора».

Сегодня на заседании избиркома зампредседателя избирательной комиссии Бурятии Владимир Норбоев сообщил, что кандидатуре Мархаева окончательно отказали, а зарегистрировали троих претендентов: и.о. главы республики Алексея Цыденова, лидера бурятского ЛДПР Сергея Дороша и Батодалая Багдаева от партии «Коммунисты России».

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