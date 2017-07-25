По делу в отношении коммерческого директора ЗАО «Алтайвитамины» утверждено обвинительное заключение. Из прокуратуры дело направлено в городской суд Бийска.

Прокуратура Алтайского края направила в суд дело бывшего коммерческого директора ЗАО «Алтайвитамины», которому было предъявлено обвинение в хищении более 100 млн рублей у предприятия. Правоохранители считают, что обвиняемый в декабре 2011 года от имени главы «Алтайвитаминов» заключил договор поставки лекарств для ООО «Алтайоптфарм» в Бийске, где он являлся директором и учредителем. На протяжении трех лет он отгружал продукцию своей фирме и оплачивал ее частично. За все это время было похищено более 100 млн рублей. Имени в прокуратуре не называют, но, судя по выписке из ЕГРЮЛ, директором и единственным учредителем ООО «Алтайоптфарм» является Дмитрий Кошелев. Гендиректором ЗАО «Алтайвитамины» в настоящее время указан Юрий Кошелев.

Проверка была проведена после того как один из акционеров ЗАО «Алтайвитамины», ульяновская предпринимательница Евгения Бурова инициировала ее. Начало уголовному делу было положено в прошлом году. Недавно также на предприятии была проведена проверка, в ходе которой выявилось нарушение трудовых прав работников: почти тысяче сотрудников руководство задолжало 16 млн рублей. Вскоре задолженность была полностью погашена.

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