В прошлом году на территории региона было профинансировано 43 государственные программы. С докладом об их реализации на заседании областного правительства выступила министр экономического развития Ольга Молчанова.

За 2016 год в финансирование госпрограмм в Новосибирской области было направлено более 131 млрд рублей. Наибольшее количество программ реализовывалось в министерстве сельского хозяйства. Всего же заказчиками стало 21 ведомство. По словам министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, в финансировании программ регион находится на уровне с другими регионами Сибири, а эффективность 36 программ была признана высокой.

«Расходы Новосибирской области в рамках госпрограмм находятся на одном уровне с другими субъектами СФО. Наибольшая часть расходов – более 78% – средства областного бюджета», – отметила Ольга Молчанова.

В свою очередь губернатор Владимир Городецкий обратил внимание на важность эффективного исполнения госпрограмм.

«Программный подход к социально-экономическому развитию региона – правильный вектор, придающий мероприятиям целевой характер. Уровень реализации программ находится на хорошем уровне. В тоже время руководителям органов власти необходимо продолжать работу по повышению эффективности реализуемых ими проектов», – обратился к правительству Владимир Городецкий.

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