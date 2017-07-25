В ходе работы рабочей группы по восстановлению прав обманутых дольщиков с ул. Тульской, 80-82 было заключено 15 соглашений с пострадавшими гражданами. Впрочем, часть обманутых дольщиков считают, что данные документы не гарантируют возвращения жилья.



В Новосибирской области заключено 15 соглашений с гражданами, вложившими денежные средства по «серой схеме» при строительстве многоквартирных домов, о восстановлении их прав. Работу в данном направлении ведет мэрия города Новосибирска и минстрой Новосибирской области, сообщают в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Соглашение, предполагающее восстановление прав граждан, было предложено для подписания 14 июля на общем собрании граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр». Это единственный способ решить проблему в рамках существующего законодательства. Работа по заключению соглашений продолжается в министерстве строительства и в мэрии города, утверждают в правительстве региона.

В свою очередь, 15 дольщиков с ул. Тульской, из числа тех, что заключали предварительные договоры с генподрядчиком ООО «Стройцентр», а не застройщиком ООО «Баутехни-Т» после общего собрания на рабочей группе 14 июля вновь начали обсуждать перспективу возобновления голодовки. В результате 24 июля они ее продолжили напротив памятника Андрею Крячкову рядом с правительством Новосибирской области.

Как отмечает одна из участниц голодовки Лариса Масловская, предложенные властями соглашения ничего не гарантируют. «То, что нам предлагали до голодовки, то предлагают и сейчас. Соглашение, которе нам предложил подписать минстрой уводит нас в тупик и никак не решает наших проблем, отодвигает их на десятилетие. В соглашении не были прописаны сроки, то, где будут выдаваться нам квартиры и самое главное – как мы сможем получить догворы долевого участия», – утверждает обманутая дольщица.

Напомним, что всего подписали предварительные договоры c генподрядчиком 78 дольщиков, у остальных были заключены договоры долевого участия с застройщиком ООО «Баутехник-Т». Инвесторы с ДДУ получат свое жилье в конце 2018 года. На данный момент застройщик заключил договор подряда с ООО «СМУ-9», работы по достройке дома возобновились.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter