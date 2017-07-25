Питомник для кабарги за 1,4 млрд построят в Республике Алтай

Через три года в природном парке «Белуха» может появиться питомник по разведению кабарги. Об обсуждении проекта сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

В долине реки Кучерла Усть-Коксинского района Республики Алтай к 2020 году планируют открыть питомник по разведению кабарги. В питомнике будет работать научная лаборатория. Штат сотрудников составит 82 человека. Что касается числа животных, то для начала планируется содержать 200 голов, а со временем увеличить до 600.

Когда питомник только начнет работать, то кабарга поступит из дикой природы: ее планируют отлавливать. В вольерах для полувольного содержания и разведения животного у самцов кабарги будет отбираться, а затем заготавливаться секрет препуциальной железы (мускус). В лаборатории она будет проходить контроль качества, предварительную обработку и консервацию. На весь проект из госбюджета предполагается выделить 1,4 млрд рублей.

Эта инициатива разрабатывается еще с 2013 года после издания указа президента РФ о создании в Республике Алтай научно-клинической лаборатории для изучения природных свойств мускуса кабарги. Животное было отнесено в Красную книгу региона из-за сокращения численности почти в пять раз с 1980 года.

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