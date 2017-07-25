Курортный сбор в Алтайском крае будут взимать не на всей территории

В Алтайском крае определились, что курортный сбор будет взиматься с отдыхающих не повсеместно. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу региона Юрий Захаров.

Курортный сбор в Алтайском крае, закон о котором был одобрен Госдумой на прошлой неделе, с отдыхающих будут собирать только на территории города-курорта федерального значения Белокуриха. По словам начальника управления по внешним связям, туризму и курортному делу региона Юрия Захарова, на курорте работает в общей сложности 36 организаций и право взимания будет только у них. Вместе с тем он отметил, что возможно расширение территории, где будет браться плата с отдыхающих.

«В первую очередь, введение курортного сбора — это эксперимент, и мы должны посмотреть, как этот механизм работает. Когда мы поймем, что система дает положительные результаты, мы примем решение о распространении этой практики на другие площадки региона», — подчеркнул начальник управления.

Сейчас в Алтайском крае формируется список объектов, куда будут направлены средства курортного сбора, а до начала зимы в регионе планируют принять закон о введении курортного сбора.

Нужно отметить, что под действие курортного сбора не попадает сектор размещения, который находится вне официального учета, но, как рассказал Юрий Захаров, планируется проведение работ по легализации сектора «у бабушки на квартире».

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