В прокуратуре Омской области возбуждено уголовное дело по растрате имущества НПО «Мостовик». Техника обанкроченного предприятия была распродана по заниженной стоимости.

Оценщики из ООО «Лабриум-Консалтинг», с которыми конкурсный управляющий НПО «Мостовик» заключил договоры оценки имущества предприятия, существенно занизили стоимость имущества банкрота. Таким образом, по версии омской прокуратуры, пропало свыше 137 млн рублей.

«В ходе проверки установлены факты занижения стоимости имущества ООО «НПО „Мостовик“ путем дробления строительной техники — кранов на составные части и реализации с торгов по заниженной стоимости за 45,4 млн рублей при их рыночной стоимости более 182 млн рублей», — уточняются материалы дела в сообщении ведомства.

После того как об этом стало известно, МВД возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).

Напомним, в конце марта текущего года по УДО был освобожден экс-руководитель когда-то одной из самых крупных строительных компаний страны Олег Шишов.

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