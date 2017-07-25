В Новосибирской области готовится к реализации проект строительства семи поликлиник. Концессионное соглашение будет заключено уже в сентябре текущего года.

На заседании правительства Новосибирской области был одобрен проект постановления «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске», а губернатор области Владимир Городецкий поручил к сентябрю 2017 года объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения.

В рамках соглашения в Новосибирске до 2020 года появится семь новых поликлиник. Их общая площадь составит 72,1 тыс. кв. м. Что касается инвестиций в проект, то на его реализацию необходимо более 5 млрд рублей.

О расположении медучреждений на заседании рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский. Предполагается расположить поликлиники в наиболее активно развивающихся жилых массивах мегаполиса и там, где действующие поликлиники прибывают в аварийном состоянии. Так, министр уточнил, что новые объекты появятся по ул. Татьяны Снежиной, ул. Пролетарской, ул. Краснодарской, 6/5, пл. Райсовета, ул. Степной, 266, ул. Виктора Уса, 2/1, ул. Ереванской.

По словам министра экономического развития региона Ольги Молчановой, концессионное соглашение будет заключено на 10 лет. Владимир Городецкий в свою очередь призвал уже сейчас обеспокоиться решением вопроса кадрового обеспечения поликлиник.

О данном проекте разговоры ведутся уже не первый год. Изначально планировалось построить в областном центре девять поликлиник, однако в новых экономических реалиях проект в 2016 году был урезан. После этого власти обещали объявить конкурс до конца 2016 года.

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